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16:33 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове наградили лучших работников торговли

Слова благодарности и поздравлении сегодня получают тысячи донских работников торговли. У них в ближайшее воскресенье профессиональный праздник, а сегодня их собрали на торжественный прием.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В честь Дня работника торговли в «ДонЭкспоцентре» организовали выставку продуктов советской эпохи. Здесь можно увидеть тушенку, консервы и знаменитые ириски «Золотой ключик». Все специально приготовили для праздника.

Официальная часть мероприятия уже завершилась. Василий Голубев вручил большое количество наград. Например, знак губернатора Ростовской области «За безупречную службу» получила Наталья Багрянова — заместитель директора департамента потребительского рынка региона.

Также благодарность из рук главы региона получили три человека, еще семерым вручили благодарственные письма. Звание «Лучший работник торговли» присвоили 10 деятелям — это продавцы, предприниматели, директора, председатели советов районных потребительских обществ.

«В любой сложный период, в том числе и в период, в котором мы сегодня с вами трудимся — это не только новый вызов, но и новые возможности», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На мероприятии также отметили, что по величине формируемого оборота розничной торговли Ростовская область стабильно занимает второе место среди субъектов ЮФО и шестое в целом по стране.

Большое значение для развития потребительского рынка имеет малый бизнес. Он формирует половину оборота розничной торговли региона. Донской край занимает третье место в России по количеству субъектов малого предпринимательства в розничной торговли, уступая лишь Краснодарскому краю и Москве.

По итогам 2016 года введено в эксплуатацию введено около 67 тысяч квадратных метров новых торговых площадей, это на треть превышает показатель предыдущего года.

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