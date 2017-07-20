Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Психиатр о девочке, которая три дня прожила с умершей бабушкой
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Первый результат после поручения Путина разобраться с «борзотой»
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
СМИ: 63-летний Борис Моисеев рассказал, почему у него нет детей
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Машины смертников «Исламского государства»
16:31 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре появились скверы «Тенистый» и «Парус»

Депутаты гордумы Краснодара 20 июля наименовали три зеленые зоны и приняли решение об установке мемориальной доски Алексею Морозову, погибшему в «горячей точке» при исполнении служебного долга.

Источник: AP 2017

По решению депутатов Дачным бульваром будет называться зеленая зона вдоль автомобильной дороги напротив садоводческих товариществ в станице Елизаветинской, на ул. им. Селезнева, 88/1 появится сквер «Тенистый», а на ул. Парусной, 16/1 — сквер «Парус», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Также парламентарии приняли решение об установке мемориальной доски на здании средней школы № 85 в станице Старокорсунской выпускнику этого учебного заведения Алексею Морозову, погибшему при исполнении служебного долга в Республике Дагестан.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре благоустроят Вишняковский сквер. Проект реконструкции зоны отдыха был разработан по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Кроме этого, площадь Вишняковского сквера планируют увеличить почти на 1 га. Известно, что на реконструкцию сквера выделили около 80 млн рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Власти Крыма предупредили о мошенниках, взимающих курортный сбор
Ряд компаний из США выступили за пересмотр санкций против РФ
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
Алексеева на встрече с Путиным попросила помиловать Изместьева
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Спецпредставитель президента назвал Россию киберслоном
В аэропорту Берлина эвакуирован один из терминалов
США оштрафовали ExxonMobil за сделки с «Роснефтью»
Спорт
Курс на ПСЖ. Неймару надоело быть в тени Месси Нападающий «Барселоны» Неймар готов рассмотреть щедрое предложение ПСЖ, чтобы выйти из тени Месси и стать лучшим в мире
Авто
В Сеть попали фото топовой версии Lada Vesta SW Cross Новый универсал в комплектации Exclusive получил уникальный синий цвет кузова
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь