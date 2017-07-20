В Краснодаре появились скверы «Тенистый» и «Парус»
Депутаты гордумы Краснодара 20 июля наименовали три зеленые зоны и приняли решение об установке мемориальной доски Алексею Морозову, погибшему в «горячей точке» при исполнении служебного долга.
Депутаты гордумы Краснодара 20 июля наименовали три зеленые зоны и приняли решение об установке мемориальной доски Алексею Морозову, погибшему в «горячей точке» при исполнении служебного долга.
По решению депутатов Дачным бульваром будет называться зеленая зона вдоль автомобильной дороги напротив садоводческих товариществ в станице Елизаветинской, на ул. им. Селезнева, 88/1 появится сквер «Тенистый», а на ул. Парусной, 16/1 — сквер «Парус», сообщили в
Также парламентарии приняли решение об установке мемориальной доски на здании средней школы № 85 в станице Старокорсунской выпускнику этого учебного заведения Алексею Морозову, погибшему при исполнении служебного долга в Республике Дагестан.
Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре благоустроят Вишняковский сквер. Проект реконструкции зоны отдыха был разработан по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Кроме этого, площадь Вишняковского сквера планируют увеличить почти на 1 га. Известно, что на реконструкцию сквера выделили около 80 млн рублей.