В Краснодаре появились скверы «Тенистый» и «Парус»

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По решению депутатов Дачным бульваром будет называться зеленая зона вдоль автомобильной дороги напротив садоводческих товариществ в станице Елизаветинской, на ул. им. Селезнева, 88/1 появится сквер «Тенистый», а на ул. Парусной, 16/1 — сквер «Парус», сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Также парламентарии приняли решение об установке мемориальной доски на здании средней школы № 85 в станице Старокорсунской выпускнику этого учебного заведения Алексею Морозову, погибшему при исполнении служебного долга в Республике Дагестан.