Новый рекорд: проходные баллы в БГУ достигли 384 баллов

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Проходные баллы в Белорусский государственный университет выросли до 384 баллов из 400, сообщили Sputnik в пресс-службе вуза.

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Главный университет в страны в четверг подвел первые итоги зачисления — на факультеты радиофизики и компьютерных технологий, прикладной информатики и информатики, международных отношений, мехмате и факультете философии и социальных наук.

Так, высший проходной балл в БГУ вновь побил рекорд и достиг 384 баллов на специальностях «международное право» и «международные отношения». На данный момент этот проходной балл — самый большой среди белорусских вузов.

Высоки проходные баллы и на специальность «таможенное дело» — 359 из 400, но «мировую экономику» — 371, на «менеджмент в сфере туризма» — 366 баллов. Более 365 баллов необходимо иметь абитуриентам, которые хотят стать специалистами по социальным коммуникациям, а философам и социологам — от 345 баллов.