Новый рекорд: проходные баллы в БГУ достигли 384 баллов
Такие высокие баллы сложились на специальности «международное право» и «международные отношения».
Такие высокие баллы сложились на специальности «международное право» и «международные отношения».
МИНСК, 20 июл — Sputnik. Проходные баллы в Белорусский государственный университет выросли до 384 баллов из 400, сообщили Sputnik в
Главный университет в страны в четверг подвел первые итоги зачисления — на факультеты радиофизики и компьютерных технологий, прикладной информатики и информатики, международных отношений, мехмате и факультете философии и социальных наук.
Так, высший проходной балл в БГУ вновь побил рекорд и достиг 384 баллов на специальностях «международное право» и «международные отношения». На данный момент этот проходной балл — самый большой среди белорусских вузов.
Высоки проходные баллы и на специальность «таможенное дело» — 359 из 400, но «мировую экономику» — 371, на «менеджмент в сфере туризма» — 366 баллов. Более 365 баллов необходимо иметь абитуриентам, которые хотят стать специалистами по социальным коммуникациям, а философам и социологам — от 345 баллов.
В целом белорусские вузы констатируют увеличение проходных баллов по многим специальностям: это связано с разрешением абитуриентам сдавать четыре централизованных тестирования, а также упрощением заданий на централизованном тестировании.