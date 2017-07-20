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16:00 (мск), источник: Publika.md

Французская певица умерла во время концерта в церкви

Певица Барбара Велденс скончалась во время выступления в церкви города Гурдон на юго-западе Франции. Ей было 35 лет, передает Лента.

Источник: Publika.md

Причина смерти пока точно не установлена. По предварительной версии, артистку ударило током, после чего произошла остановка сердца. Полиция расследует все обстоятельства случившегося.

Велден давала концерт в рамках фестиваля имени Лео Ферре.

В феврале француженка выпустила дебютный альбом Le grand H de l’homme, сообщается на ее сайте. В ноябре 2016-го певица была удостоена премии для молодых исполнителей Академии Шарля Кро.

3 мая американский музыкант Брюс Хэмптон умер на концерте в честь своего 70-летия. Артист упал на сцене во время соло 13-летнего гитариста Брендона Недерауэра. Несколько минут музыканты продолжали играть, полагая, что падение было частью шоу.

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