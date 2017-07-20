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16:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге скончался один из авторов Конституции России

Ушел из жизни профессор Уральского государственного юридического университета Михаил Кукушкин. Он был одним из разработчиков проекта Конституции РФ 1993 года, сообщает официальный сайт вуза.

Михаил Иванович родился пятого октября 1933 в деревне Алешино Горьковской области. После окончания школы поступил в военное училище, а по окончании учебы служил на пограничной заставе в Азербайджане. В 1960-м будущий автор важнейшего государственного документа демобилизовался и поступил на дневное отделение Свердловского юридического института.

«В 1965 году по приглашению ректора Михаил Кукушкин поступил на работу на кафедру советского государственного права и советского строительства и с тех пор был предан ей, прошел путь от преподавателя до профессора, завкафедрой и ректора вуза», — рассказали в пресс-службе учебного заведения.

В должности последнего, кстати, Кукушкин проработал 15 лет. Годы руководства совпали с перестройкой, ломался и заново создавался конституционный строй страны, высшая школа переживала не лучшие времена, но во многом именно благодаря Кукушкину вуз сохранил профессорско-преподавательский состав, традиции уральской правоведческой школы.

За период с 1965-го и вплоть до последних дней Михаил Иванович опубликовал более 130 научных работ, в том числе — четыре монографии по проблемам представительного народовластия. Является соредактором учебников, в частности — для студентов монгольских вузов. Он принимал участие в разработке Устава Свердловской области и других региональных законов.

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