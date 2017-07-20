В Екатеринбурге скончался один из авторов Конституции России

Михаил Иванович родился пятого октября 1933 в деревне Алешино Горьковской области. После окончания школы поступил в военное училище, а по окончании учебы служил на пограничной заставе в Азербайджане. В 1960-м будущий автор важнейшего государственного документа демобилизовался и поступил на дневное отделение Свердловского юридического института.

«В 1965 году по приглашению ректора Михаил Кукушкин поступил на работу на кафедру советского государственного права и советского строительства и с тех пор был предан ей, прошел путь от преподавателя до профессора, завкафедрой и ректора вуза», — рассказали в пресс-службе учебного заведения.

В должности последнего, кстати, Кукушкин проработал 15 лет. Годы руководства совпали с перестройкой, ломался и заново создавался конституционный строй страны, высшая школа переживала не лучшие времена, но во многом именно благодаря Кукушкину вуз сохранил профессорско-преподавательский состав, традиции уральской правоведческой школы.