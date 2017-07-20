В Сочи для общественного транспорта разработают новую маршрутную сеть
В Сочи запустили проект оптимизации маршрутной сети для автобусов и маршрутных такси.
В Сочи запустили проект оптимизации маршрутной сети для автобусов и маршрутных такси.
Коррективы в ней необходимы с учетом развития города.
«Специалисты департамента транспорта разработают новую маршрутную сеть. В ней будут учтены все новые микрорайоны и дороги», — рассказали в
Одновременно ведется борьба с нелегальными такси и автобусами. Более 120 транспортных средств уже изъято у нарушителей до решения суда.
Сейчас дороги в Сочи обслуживают 875 автобусов, в том числе 285 — муниципальные.
В Сочи водителям городского общественного транспорта запретили курить за рулем. Ранее, как сообщали Юга.ру, в автобусы курорта вернули кондукторов. Этот эксперимент позволил МУП «Сочиавтотранс» увеличить выручку на 42%.