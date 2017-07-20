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16:32 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи для общественного транспорта разработают новую маршрутную сеть

В Сочи запустили проект оптимизации маршрутной сети для автобусов и маршрутных такси.

Коррективы в ней необходимы с учетом развития города.

«Специалисты департамента транспорта разработают новую маршрутную сеть. В ней будут учтены все новые микрорайоны и дороги», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Одновременно ведется борьба с нелегальными такси и автобусами. Более 120 транспортных средств уже изъято у нарушителей до решения суда.

Сейчас дороги в Сочи обслуживают 875 автобусов, в том числе 285 — муниципальные.

В Сочи водителям городского общественного транспорта запретили курить за рулем. Ранее, как сообщали Юга.ру, в автобусы курорта вернули кондукторов. Этот эксперимент позволил МУП «Сочиавтотранс» увеличить выручку на 42%.

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