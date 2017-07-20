Власти региона хотят продлить работу ярмарку у Дома Советов до октября

«Пока ещё место не подобрано. Планируем оставить ярмарку у Дома Советов до сентября, а может даже до октября. Посмотрим. Ведь если сейчас закрыть, то получим возмущение. У них же сейчас самый сезон, пусть спокойно работают», — отметил Дмитрий Кусков. Напомним, 14 февраля этого года врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов дал поручение в течение недели найти новое место для сельскохозяйственной ярмарки у Дома Советов. Позднее сообщалось, что ярмарка переедет на рынок Сельмы, а у Дома Советов будет работать до конца лета.





