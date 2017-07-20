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16:29 (мск), источник: Новый Калининград

Власти региона хотят продлить работу ярмарку у Дома Советов до октября

Сейчас все еще подбирается новое место для торгующих там фермеров.

Правительство Калининградской области не будет закрывать фермерскую ярмарку до октября. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» рассказал врио министра по поддержке промышленности и торговли Дмитрий Кусков.

«Пока ещё место не подобрано. Планируем оставить ярмарку у Дома Советов до сентября, а может даже до октября. Посмотрим. Ведь если сейчас закрыть, то получим возмущение. У них же сейчас самый сезон, пусть спокойно работают», — отметил Дмитрий Кусков. Напомним, 14 февраля этого года врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов дал поручение в течение недели найти новое место для сельскохозяйственной ярмарки у Дома Советов. Позднее сообщалось, что ярмарка переедет на рынок Сельмы, а у Дома Советов будет работать до конца лета.


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