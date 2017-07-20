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16:22 (мск), источник: Время Воронежа

Приграничный военный городок в Воронежской области достроят до конца года

Ранее возведение базы в Богучарском районе неоднократно затягивалось.

Строительство военного городка в Богучаре для подразделений 20-й общевойсковой армии должно завершиться до конца 2017 года. Об этом сообщил «Коммерсантъ» 20 июля со ссылкой на командующего армией генерал-майора Александра Перязева.

По словам генерал-майора, на сроках строительства не отразится даже расформирование Спецстроя — генерального подрядчика. Ранее возведение объекта неоднократно затягивалось. Строительство военного городка на 2,5 тыс. человек стартовало в августе 2015 года. Его стоимость превысила 2,5 млрд рублей.

Окончание первого этапа работ запланировали на конец ноября. Позже Минобороны сдвинуло график на месяц. В это время 20-я армия начала передислокацию за Нижегородской области в Воронежскую. Военным пришлось жить в палатках. Достроить жилье для них пообещали до 1 октября 2016 года.

Формирование мотострелковой дивизии в Воронежской области завершилось ноябре 2016 года. В нее вошла мотострелковая бригада из состава 20-й гвардейской армии. Обустройство нового соединения планировали завершить в первой половине 2017-го года.

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