Приграничный военный городок в Воронежской области достроят до конца года
Ранее возведение базы в Богучарском районе неоднократно затягивалось.
Ранее возведение базы в Богучарском районе неоднократно затягивалось.
Строительство военного городка в Богучаре для подразделений 20-й общевойсковой армии должно завершиться до конца 2017 года. Об этом сообщил «Коммерсантъ» 20 июля со ссылкой на командующего армией
По словам
Окончание первого этапа работ запланировали на конец ноября. Позже Минобороны сдвинуло график на месяц. В это время 20-я армия начала передислокацию за Нижегородской области в Воронежскую. Военным пришлось жить в палатках. Достроить жилье для них пообещали до 1 октября 2016 года.
Формирование мотострелковой дивизии в Воронежской области завершилось ноябре 2016 года. В нее вошла мотострелковая бригада из состава 20-й гвардейской армии. Обустройство нового соединения планировали завершить в первой половине 2017-го года.