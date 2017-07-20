Москалькова прокомментировала инцидент с отказом в приеме на работу в Омске

В среду стало известно, что житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за то, что там ему отказали в работе, так как мужчина своими манерами и внешним видом напомнил руководству гея. По словам директора магазина, мужчине было отказано в работе по другой причине — из-за того, что соискатель «никак не подходил под стандарты продавцов спортивного питания», в частности, был очень худым.