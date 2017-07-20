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16:11 (мск), источник: РИА Новости

Москалькова прокомментировала инцидент с отказом в приеме на работу в Омске

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что пока не будет участвовать в разбирательствах вокруг отказа омичу в работе из-за его манер и поведения, которые показались руководству магазина недостаточно гетеросексуальными.

Источник: РИА Новости

В среду стало известно, что житель Омска подал в суд на местный магазин спортивного питания за то, что там ему отказали в работе, так как мужчина своими манерами и внешним видом напомнил руководству гея. По словам директора магазина, мужчине было отказано в работе по другой причине — из-за того, что соискатель «никак не подходил под стандарты продавцов спортивного питания», в частности, был очень худым.

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Москалькова отметила, что не может участвовать в судебном процессе, но в случае, если омич обратится к ней для пересмотра судебного решения, оценит такую возможность.

«Закон не позволяет мне участвовать в любом судебном процессе, независимо от характера, но позволяет при обращении человека обратиться в верховный суд для пересмотра вступивших законную силу решений суда», — заявила она.

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