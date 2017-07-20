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16:27 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде 25 июля откроют площадку для паркура

Объект будет состоять из нескольких зон.

Площадку для паркура откроют в сквере «Семейный» в Волгограде 25 июля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», объект достигает 300 квадратных метров. Площадка поделена на несколько зон. Так, к примеру, на ней есть полоса препятствий, состоящая из восьми фигур, представляющих собой круг. В эпицентре полосы препятствий расположен каскад из четырех перекладин с увеличенной длиной для комбинирования связок различных элементов — перелетов со снаряда на снаряд, комбинаций с силовыми элементами из гимнастики. Кроме того, площадка будет включать в себя сектор перил и проемов, которые имитируют городскую среду, т.е. перила и ограждения. «Это стандартные элементы паркур-площадки, позволяющие оттачивать прыжковую технику и прочие упражнения на точность», — добавили создатели объекта. На площадке также имеется сектор низких перекладин и стенок со скалолазными зацепами.

Добавим, что площадка была создана Благотворительным фондом Елены Исинбаевой и компанией «Макдоналдс».

Открытие площадки пройдет в 12:00.

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