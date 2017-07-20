В Волгограде 25 июля откроют площадку для паркура

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», объект достигает 300 квадратных метров. Площадка поделена на несколько зон. Так, к примеру, на ней есть полоса препятствий, состоящая из восьми фигур, представляющих собой круг. В эпицентре полосы препятствий расположен каскад из четырех перекладин с увеличенной длиной для комбинирования связок различных элементов — перелетов со снаряда на снаряд, комбинаций с силовыми элементами из гимнастики. Кроме того, площадка будет включать в себя сектор перил и проемов, которые имитируют городскую среду, т.е. перила и ограждения. «Это стандартные элементы паркур-площадки, позволяющие оттачивать прыжковую технику и прочие упражнения на точность», — добавили создатели объекта. На площадке также имеется сектор низких перекладин и стенок со скалолазными зацепами.