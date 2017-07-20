Людмила Алексеева сообщила, что Путин обещал ей помиловать экс-сенатора Изместьева

Источник: РИА "Новости"

Об этом она рассказала по видеосвязи на заседании президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), который проводит в честь ее 90-летнего юбилея торжественное заседание.

«Я президенту сказала: «Это не подарок, это просьба. Сделайте доброе дело, помилуйте Игоря Изместьева», — сообщила Алексеева, отметив в ходе беседы, что «помилование — не акт справедливости, это акт милосердия». «Я, говорит, обещаю», — привела член СПЧ ответ Путина. Алексеева заявила, что верит в исполнение обещания президента.

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Бывший член Совета Федерации от Башкирии Игорь Изместьев был приговорен к пожизненному сроку Мосгорсудом в декабре 2010 года. Ему инкриминировалась организация убийств, организация поджога типографии в Челябинской области и подрыва автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытка дать взятку сотруднику ФСБ.

В четверг Путин перед вылетом в Йошкар-Олу заехал к Алексеевой в ее квартиру на Арбате и поздравил с 90-летним юбилеем. Президент подарил ей букет цветов и гравюру с видом Евпатории — места, которое является малой родиной Алексеевой.