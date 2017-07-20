Иркут размывает берег у села Максимовщина. Людям угрожает опасность

Вода стала уходить, и на поверхности показался затопленный мост, который находится внутри одного из микрорайонов райцентра. Его осмотрят и движение там возобновят. Тем временем наводнения боятся жители Иркутского района. В селе Максимовщина Иркут размывает берега. В августе обещают дожди, что только прибавит силу реке. Люди переживают не только за дороги, но и за свои дома.

От края разрушающегося берега до дома Галины Жидобиной в селе Максимовщина осталась узкая полоска. Несколько лет назад это расстояние было с сотню метров. Теперь не более пяти. Стремительное течение буквально съедает землю.

— Всё обрывается. Вот даже машина проезжает по дороге. Мы её даже перекрывали. И всё обрывается. И падает всё в реку. Течение сильно большое, — говорит жительница села Максимовщина Галина Жидобина.

С бурятского языка Иркут переводится как капризный. И река оправдывает своё название. Русло постоянно меняется, намываются острова, происходят наводнения.

По словам местных жителей, река очень чувствительна к осадкам. После обильных дождей уровень Иркута может подняться практически мгновенно. Критическая отметка — 4 метра.

Сегодня жители Максимовщины собрались на сельский сход. Через пару недель в Саянах начнут таять ледники. Уровень реки повысится. Если это совпадёт с сезонными августовскими дождями, ЧС не избежать. Подобное было прошлым летом. Тогда обрушилась дорога. Люди спасали жилища от подтоплений. И так почти каждый год.

— В 2001 году было наводнение, полностью затопило подполье, полностью, под крышку. Снаружи было на три бревна где-то затоплено, — говорит жительница села Максимовщина Валентина Чугунова.

В зоне риска целый микрорайон, где проживают около 800 человек. Максимовщина попала в госпрограмму по берегоукреплению. Работы назначены на 2020-й год. Но до этого времени ещё нужно как-то дожить.

— Надо протоку прокопать и ту сторону 600 метров берега убрать. Вот этот островок убрать. И весь этот грунт передвинуть сюда. Вода пойдёт сразу по протоке, — говорит глава Максимовского МО Александр Бобков.