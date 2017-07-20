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16:32 (мск), источник: БЕЛТА

Стало известно, откуда на минской остановке диван

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яркий диван с подушками появился в Минске на одной из остановок общественного транспорта в районе ст.м. «Уручье», сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Также на остановке повесили шторы, постелили коврик и поставили журнальный стол. Как стало известно, здесь снимают коммерческий рекламный ролик, работает съемочная группа. Ожидается, что мини-фильм появится в интернете через неделю.

Проект вызвал интерес пассажиров. Многие не прочь опробовать новинку. Предполагается, что декорации уберут вечером сразу после съемки.

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