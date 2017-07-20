Стало известно, откуда на минской остановке диван
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яркий диван с подушками появился в Минске на одной из остановок общественного транспорта в районе ст.м. «Уручье», сообщает БЕЛТА.
20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яркий диван с подушками появился в Минске на одной из остановок общественного транспорта в районе ст.м. «Уручье», сообщает БЕЛТА.
Также на остановке повесили шторы, постелили коврик и поставили журнальный стол. Как стало известно, здесь снимают коммерческий рекламный ролик, работает съемочная группа. Ожидается, что
Проект вызвал интерес пассажиров. Многие не прочь опробовать новинку. Предполагается, что декорации уберут вечером сразу после съемки.