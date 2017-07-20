В Казани ожидаются грозы и усиления ветра до 18 м/с

(Город Казань KZN.RU, 20 июля). В Татарстан и его столицу возвращаются грозы. По сообщениям синоптиков, днем 21 июля и ночью 22 июля на территории РТ местами ожидаются: гроза, сильный дождь, кратковременные усиления ветра до 15−20 м/с, локально до 23 м/с, в отдельных районах возможен град. В Казани в этот же период прогнозируется гроза и кратковременные усиления ветра до 18 м/с.