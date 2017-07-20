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20:10 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани ожидаются грозы и усиления ветра до 18 м/с

Сильные дожди пройдут на территории республики и ее столицы 21 и 22 июля.

(Город Казань KZN.RU, 20 июля). В Татарстан и его столицу возвращаются грозы. По сообщениям синоптиков, днем 21 июля и ночью 22 июля на территории РТ местами ожидаются: гроза, сильный дождь, кратковременные усиления ветра до 15−20 м/с, локально до 23 м/с, в отдельных районах возможен град. В Казани в этот же период прогнозируется гроза и кратковременные усиления ветра до 18 м/с.

Предстоящей ночью осадков в городе не ожидается. Ветер юго-западный, слабый. Минимальная температура воздуха составит +14−16 градусов. Дневные температуры 21 июля в Казани составят 22−24 градуса выше нуля, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ. Аналогичные температуры прогнозируются в пятницу и по республике.

В субботу, 22 июля в РТ ожидается переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ночью локально сильный. В отдельных районах — гроза. Ветер западный, умеренный, местами кратковременные усиления 15−20 м/с, ночью локально до 23 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +11−16 градусов; максимальная температура воздуха днем — 20−25 градусов тепла.

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