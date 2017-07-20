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17:15 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже в ночь на 21 июля ГИБДД проведет сплошные проверки водителей

В ночь с 20 на 21 июля в на дорогах Воронежа полиция устроит сплошные проверки водителей. Инспекторы ГИБДД будут выявлять грубые нарушения ПДД.

Источник: Новости Воронежа

«Особое внимание уделят выявлению пьяных водителей за рулем», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Отметим, что в ходе сплошных проверок сотрудники ГИБДД останавливают все без исключения авто на определенных участках дорог. Если инспекторы заподозрят, что водитель подшофе, то ему предстоит проверка.

Воронежцев просят сообщать в МВД о грубых нарушения ПДД и нетрезвых водителях по телефону (473)269−61−02.

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В Воронеже в ночь на 21 июля ГИБДД проведет сплошные проверки водителей
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