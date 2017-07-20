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18:17 (мск), источник: ИА Татар-информ

На крыше 7-й городской больницы Казани появится вертолетная площадка

Вертолетная площадка на территории больницы в столице РТ может появиться до конца 2017 года.

(Москва, 20 июля, «Татар-информ», Динара Сиразеева). На крыше 7-й городской больницы Казани может появиться вертолетная площадка для развития санитарной авиации. Об этом на авиасалоне МАКС-2017 сообщила Ирина Исаева, руководитель Республиканского Центра Медицины Катастроф ГАУЗ РКБ МЗ РТ.

Она сообщила, что сейчас пациентов на вертолетах «Ансат», Ми-2 и Robinson R44 доставляют на площадки около высокотехнологичных центров.

«Непосредственно около каждого высокотехнологичного центра у нас есть площадка в трехминутной доступности до медицинской организации. Опять же реанимобилем мы туда доставляем. Такой возможности, чтобы садиться прямо на крышу, пока нет. Но, думаю, в 7-й гор. больнице она у нас будет где-то в течение года», — сказала Исаева.

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