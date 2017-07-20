На крыше 7-й городской больницы Казани появится вертолетная площадка

Она сообщила, что сейчас пациентов на вертолетах «Ансат», Ми-2 и Robinson R44 доставляют на площадки около высокотехнологичных центров.

«Непосредственно около каждого высокотехнологичного центра у нас есть площадка в трехминутной доступности до медицинской организации. Опять же реанимобилем мы туда доставляем. Такой возможности, чтобы садиться прямо на крышу, пока нет. Но, думаю, в 7-й гор. больнице она у нас будет где-то в течение года», — сказала Исаева.