На крыше 7-й городской больницы Казани появится вертолетная площадка
Вертолетная площадка на территории больницы в столице РТ может появиться до конца 2017 года.
Вертолетная площадка на территории больницы в столице РТ может появиться до конца 2017 года.
(Москва, 20 июля, «Татар-информ», Динара Сиразеева). На крыше 7-й городской больницы Казани может появиться вертолетная площадка для развития санитарной авиации. Об этом на авиасалоне МАКС-2017 сообщила Ирина Исаева, руководитель Республиканского Центра Медицины Катастроф ГАУЗ РКБ МЗ РТ.
Она сообщила, что сейчас пациентов на вертолетах «Ансат», Ми-2 и Robinson R44 доставляют на площадки около высокотехнологичных центров.
«Непосредственно около каждого высокотехнологичного центра у нас есть площадка в трехминутной доступности до медицинской организации. Опять же реанимобилем мы туда доставляем. Такой возможности, чтобы садиться прямо на крышу, пока нет. Но, думаю, в 7-й гор. больнице она у нас будет