Исполком Казани принял решение демонтировать 11 незаконных павильонов
Незаконные объекты будут демонтированы до 15 августа.
Незаконные объекты будут демонтированы до 15 августа.
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Исполнительный комитет Казани опубликовал распоряжение о демонтаже или перемещении 11 самовольно установленных и незаконно размещенных объектов недвижимого имущества.
Незаконные торговые точки находятся на улицах Гудованцева, Гагарина, Зорге, Фрунзе, Достоевского, Адоратского, Нариманова и Академика Глушко. В их число вошли торговые павильоны, шиномонтажные сервисы, а также киоски по продаже кваса, владельцы которых не установлены. Все недвижимые объекты должны быть демонтированы или перемещены до 15 августа.