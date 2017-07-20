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20:00 (мск), источник: ИА Татар-информ

Исполком Казани принял решение демонтировать 11 незаконных павильонов

Незаконные объекты будут демонтированы до 15 августа.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Исполнительный комитет Казани опубликовал распоряжение о демонтаже или перемещении 11 самовольно установленных и незаконно размещенных объектов недвижимого имущества.

Незаконные торговые точки находятся на улицах Гудованцева, Гагарина, Зорге, Фрунзе, Достоевского, Адоратского, Нариманова и Академика Глушко. В их число вошли торговые павильоны, шиномонтажные сервисы, а также киоски по продаже кваса, владельцы которых не установлены. Все недвижимые объекты должны быть демонтированы или перемещены до 15 августа.

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