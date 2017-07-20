Краснодарцам предложили услугу бесплатной эвакуации старых машин
Администрация Краснодара договорилась с отделом ГИБДД по городу и службами эвакуации о вывозе разукомплектованных автомобилей с мест общего пользования.
Администрация Краснодара договорилась с отделом ГИБДД по городу и службами эвакуации о вывозе разукомплектованных автомобилей с мест общего пользования.
«Проанализировав причины, побудившие людей оставлять свои транспортные средства на многие годы бесхозными, пришли к выводу, что в большинстве случаев собственники не в состоянии нести расходы по доставке своего имущества к месту утилизации», — сказал замдиректора департамента транспорта и организации дорожного движения Краснодара Владимир Архипов.
Администрация краевой столицы предложила помочь горожанам с бесплатным вывозом автохлама и привлекла к разработке этой услуги компании по эвакуации транспорта и отдел ГИБДД УМВД по Краснодару.
Чтобы вывезти автомобиль, владельцу нужно обратиться в администрацию округа, на территории которого находится имущество, и назначить время. Хозяин машины должен лично присутствовать при вывозе, при себе необходимо иметь паспорт и справку из ГИБДД о том, что машина снята с учета для дальнейшей утилизации. Эвакуация производится с участием сотрудника правоохранительных органов.
Воспользоваться бесплатной эвакуации автохлама стало возможным 17 июля. За несколько дней со старта кампании убрали три автомобиля, передает
По словам Владимира Архипова, вывоз брошенных машин решит несколько задач: усиление антитеррористической защищенности, улучшение ситуации на дорогах, организация мест для парковки и поддержание санитарного порядка в городе.
Телефоны для заявок на вывоз автохлама:
Карасунский округ — 231−26−66
Прикубанский округ — 221−18−99
Западный округ — 259−64−94 и 259−79−69
Центральный округ — 239−51−02.