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19:28 (мск), источник: ЮГА.ру

Краснодарцам предложили услугу бесплатной эвакуации старых машин

Администрация Краснодара договорилась с отделом ГИБДД по городу и службами эвакуации о вывозе разукомплектованных автомобилей с мест общего пользования.

Источник: ЮГА.ру

«Проанализировав причины, побудившие людей оставлять свои транспортные средства на многие годы бесхозными, пришли к выводу, что в большинстве случаев собственники не в состоянии нести расходы по доставке своего имущества к месту утилизации», — сказал замдиректора департамента транспорта и организации дорожного движения Краснодара Владимир Архипов.

Администрация краевой столицы предложила помочь горожанам с бесплатным вывозом автохлама и привлекла к разработке этой услуги компании по эвакуации транспорта и отдел ГИБДД УМВД по Краснодару.

Чтобы вывезти автомобиль, владельцу нужно обратиться в администрацию округа, на территории которого находится имущество, и назначить время. Хозяин машины должен лично присутствовать при вывозе, при себе необходимо иметь паспорт и справку из ГИБДД о том, что машина снята с учета для дальнейшей утилизации. Эвакуация производится с участием сотрудника правоохранительных органов.

Воспользоваться бесплатной эвакуации автохлама стало возможным 17 июля. За несколько дней со старта кампании убрали три автомобиля, передает пресс-служба администрации Краснодара.

По словам Владимира Архипова, вывоз брошенных машин решит несколько задач: усиление антитеррористической защищенности, улучшение ситуации на дорогах, организация мест для парковки и поддержание санитарного порядка в городе.

Телефоны для заявок на вывоз автохлама:
Карасунский округ — 231−26−66
Прикубанский округ — 221−18−99
Западный округ — 259−64−94 и 259−79−69
Центральный округ — 239−51−02.

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