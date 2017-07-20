Краснодарцам предложили услугу бесплатной эвакуации старых машин

Источник: ЮГА.ру

«Проанализировав причины, побудившие людей оставлять свои транспортные средства на многие годы бесхозными, пришли к выводу, что в большинстве случаев собственники не в состоянии нести расходы по доставке своего имущества к месту утилизации», — сказал замдиректора департамента транспорта и организации дорожного движения Краснодара Владимир Архипов.

Администрация краевой столицы предложила помочь горожанам с бесплатным вывозом автохлама и привлекла к разработке этой услуги компании по эвакуации транспорта и отдел ГИБДД УМВД по Краснодару.

Чтобы вывезти автомобиль, владельцу нужно обратиться в администрацию округа, на территории которого находится имущество, и назначить время. Хозяин машины должен лично присутствовать при вывозе, при себе необходимо иметь паспорт и справку из ГИБДД о том, что машина снята с учета для дальнейшей утилизации. Эвакуация производится с участием сотрудника правоохранительных органов.

Воспользоваться бесплатной эвакуации автохлама стало возможным 17 июля. За несколько дней со старта кампании убрали три автомобиля, передает пресс-служба администрации Краснодара.

По словам Владимира Архипова, вывоз брошенных машин решит несколько задач: усиление антитеррористической защищенности, улучшение ситуации на дорогах, организация мест для парковки и поддержание санитарного порядка в городе.