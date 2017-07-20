Освещение заработало на новом борском мосту в Нижнем Новгороде
Освещение заработало на новом борском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Освещение заработало на новом борском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
По словам министра транспорта Александра Герасименко, в ночь на 20 июля 2017 гоа подрядчик успешно провел
«В соответствии с графиком производства работ на объекте закончены строительные работы, завершаются работы по организации дорожного движения, установке знаков и аншлагов со схемами проезда, нанесению дорожной разметки», — добавил минитр.
Напомним, по данным на 11 июля 2017 года Борская транспортная система была готова на 98%. Срок сдачи объекта — конец июля. Госконтракт на строительство дублера Борского моста был заключен 28 октября 2013 года. Генподрядчиков выступает ОАО «Мостотрест», цена контракта — 13 млрд 37 млн рублей.