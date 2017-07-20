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17:50 (мск), источник: Sputnik.by

Канадский блогер записал песню при помощи спиннера

Блогер соединил спиннер с «начинкой» музыкальной открытки и записал получившуюся мелодию, смотрите видео эксперимента.

Источник: Sputnik.by

Блогер решил воспользоваться массовым интересом к спиннерам и записать очередное вирусное видео. Для этого канадец под ником Sickick соединил спиннер с электронной «начинкой» музыкальной открытки и записал получившийся звук. К мелодии блогер добавил синтезатор и начал петь.

Зрители преимущественно хвалят блогера за находчивость и называют его очень креативным. За несколько дней видео получило более 100 тысяч просмотров на сервисе YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спиннер был изобретен в США еще в 1993 году как игрушка для снятия стресса, однако стал очень популярен только в этом году — многие дети и подростки буквально одержимы этим устройством.

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