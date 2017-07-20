Канадский блогер записал песню при помощи спиннера

Источник: Sputnik.by

Блогер решил воспользоваться массовым интересом к спиннерам и записать очередное вирусное видео. Для этого канадец под ником Sickick соединил спиннер с электронной «начинкой» музыкальной открытки и записал получившийся звук. К мелодии блогер добавил синтезатор и начал петь.

Зрители преимущественно хвалят блогера за находчивость и называют его очень креативным. За несколько дней видео получило более 100 тысяч просмотров на сервисе YouTube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8bKe5gba4Ls?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.