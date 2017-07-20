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18:11 (мск), источник: Вести.Ru

Канадский губернатор дотронулся до Елизаветы II, нарушив международный протокол

Скандал разразился во время встречи канадского генерала-губернатора Дэвида Джонстона и Елизаветы II в Лондоне. Иностранный политик и королева спускались по лестнице, и Джонстон взял свою высокопоставленную спутницу под локоть, чтобы та не упала. Трогать королеву запрещено.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Джонстон заботливо помогает Елизавете II спуститься с лестницы. Королева реагирует на это нормально. Она не решилась оттолкнуть руку канадца.

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По словам Джонстона, он прекрасно знал, что нарушает международный протокол."Я просто испугался, что Елизавета II может споткнуться. По-моему, ее здоровье дороже каких-то формальностей, — заявил канадец. Каких-либо санкций в адрес генерала-губернатора в результате этого инцидента не последовало. На сайте королевской семьи не появилось ни слова об этом происшествии. При этом, как отмечают журналисты, нет никаких официальных предписаний по поводу того, как именно стоит прикасаться к королеве. Считается, однако, что собеседникам Елизаветы II, не состоящим с ней в родстве, дозволяется лишь жать ей руку. Именно поэтому каждый случай «неправильного» прикосновения к королеве активно обсуждается в СМИ.

В 2009 году Мишель Обама позволила себе обнять Елизавету II, что также вызвало недоумение у многих. Впрочем, представителям королевской семьи удалось сгладить конфликт, написав, что действия первой леди США находились в рамках «дружеского приветствия». В знак уважения к Елизавете II генерал-губернатор Канады подарил ей ценное украшение.

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Комментарии
1
Alex Heavy
Вот она - демократия, едет в страну, и не знает как себя вести рядом с королевой.
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