Канадский губернатор дотронулся до Елизаветы II, нарушив международный протокол

По словам Джонстона, он прекрасно знал, что нарушает международный протокол."Я просто испугался, что Елизавета II может споткнуться. По-моему, ее здоровье дороже каких-то формальностей, — заявил канадец. Каких-либо санкций в адрес генерала-губернатора в результате этого инцидента не последовало. На сайте королевской семьи не появилось ни слова об этом происшествии. При этом, как отмечают журналисты, нет никаких официальных предписаний по поводу того, как именно стоит прикасаться к королеве. Считается, однако, что собеседникам Елизаветы II, не состоящим с ней в родстве, дозволяется лишь жать ей руку. Именно поэтому каждый случай «неправильного» прикосновения к королеве активно обсуждается в СМИ.