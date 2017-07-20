Канадский губернатор дотронулся до Елизаветы II, нарушив международный протокол
Скандал разразился во время встречи канадского
Скандал разразился во время встречи канадского
На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Джонстон заботливо помогает Елизавете II спуститься с лестницы. Королева реагирует на это нормально. Она не решилась оттолкнуть руку канадца.
По словам Джонстона, он прекрасно знал, что нарушает международный протокол."Я просто испугался, что Елизавета II может споткнуться.
В 2009 году Мишель Обама позволила себе обнять Елизавету II, что также вызвало недоумение у многих. Впрочем, представителям королевской семьи удалось сгладить конфликт, написав, что действия первой леди США находились в рамках «дружеского приветствия». В знак уважения к Елизавете II