С 21 июля в Петербурге изменится схема заезда на Центральный участок ЗСД

С 21 июля заезд на Западный скоростной диаметр с Морской набережной в створе Адмиральского проезда закрывается. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Теперь попасть на ЗСД можно будет со стороны Наличной улицы по новому участку дороги, построенному по Морской наб. рядом с домом 43, корп. 1 и домом 45.