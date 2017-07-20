С 21 июля в Петербурге изменится схема заезда на Центральный участок ЗСД
Съезд останется без изменения.
Съезд останется без изменения.
С 21 июля заезд на Западный скоростной диаметр с Морской набережной в створе Адмиральского проезда закрывается. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
При этом, уточняет ведомство, съезд с ЗСД осуществляется по прежней схеме.
Также временно Флагманская улица станет односторонней — от Морской набережной в сторону улицы Кораблестроителей.
Подробно об изменении схемы движения можно узнать на сайте Государственной