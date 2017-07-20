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17:39 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

С 21 июля в Петербурге изменится схема заезда на Центральный участок ЗСД

Съезд останется без изменения.

С 21 июля заезд на Западный скоростной диаметр с Морской набережной в створе Адмиральского проезда закрывается. Об этом сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

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Теперь попасть на ЗСД можно будет со стороны Наличной улицы по новому участку дороги, построенному по Морской наб. рядом с домом 43, корп. 1 и домом 45.

При этом, уточняет ведомство, съезд с ЗСД осуществляется по прежней схеме.

Также временно Флагманская улица станет односторонней — от Морской набережной в сторону улицы Кораблестроителей.

Подробно об изменении схемы движения можно узнать на сайте Государственной Административно-технической инспекции.

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