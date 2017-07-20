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18:15 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

23 июля смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет закрыта для посещения

Это связано с проведением этапа чемпионата мира «Red Bull Air Race Kazan-2017».

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 20 июля). 23 июля смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет закрыта для посещения. Это связано с проведением этапа чемпионата мира «Red Bull Air Race Kazan-2017», который состоится над акваторией реки Казанка 22—23 июля.

Смотровая площадка Центра семьи «Казан» вновь откроется для жителей и туристов 25 июля, сообщает Управление ЗАГС города.

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23 июля смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет закрыта для посещения
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