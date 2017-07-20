23 июля смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет закрыта для посещения
Это связано с проведением этапа чемпионата мира «Red Bull Air Race Kazan-2017».
Это связано с проведением этапа чемпионата мира «Red Bull Air Race Kazan-2017».
(Город Казань KZN.RU, 20 июля). 23 июля смотровая площадка Центра семьи «Казан» будет закрыта для посещения. Это связано с проведением этапа чемпионата мира «Red Bull Air Race Kazan-2017», который состоится над акваторией реки Казанка
Смотровая площадка Центра семьи «Казан» вновь откроется для жителей и туристов 25 июля, сообщает Управление ЗАГС города.