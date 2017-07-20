В Крыму хотят организовать «африканские» гонки на вертолетах

Источник: РИА "Новости"

«В Африке гонки на вертолетах проводят недалеко от водопада Виктория. На территории России таких соревнований еще нет, и я хочу организовать их впервые в Крыму… Мы ведем переговоры с транспортными компаниями на материке, и от некоторых уже получено предварительное согласие на участие», — сказал журналистам Заводиленко.

По его словам, вертолеты должны на время проходить одну и ту же дистанцию. Машины взлетают по очереди.

«В Африке воздушная трасса условно проложена над рекой Замбези, в Крыму мы сможем проложить ее в не менее красочных местах — над горами. Суть спорта не в том, у кого мощнее мотор, ведь класс у всех “вертушек” один, а в том, кто из пилотов лучше всего справляется с воздушными потоками», — сказал Заводиленко.

По его словам, эти состязания только для пилотов, пассажиров на борт не допускают, а по безопасности действует целый свод жестких правил. Наблюдать за гонками можно будет с нескольких оборудованных точек, а также в прямом эфире на специальном сайте — камеры установят на вертолетах и земле.