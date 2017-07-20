Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Венгрии россиян заставили снять одежду с советской символикой
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
СМИ: 63-летний Борис Моисеев рассказал, почему у него нет детей
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Машины смертников «Исламского государства»
18:14 (мск), источник: РИА Новости

В Крыму хотят организовать «африканские» гонки на вертолетах

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. В Крыму могут пройти гонки на вертолетах, подобных соревнований на территории России еще не было — идея позаимствована из Африки, сообщил директор транспортно-логистической компании «Пилот» Антон Заводиленко.

Источник: РИА "Новости"

«В Африке гонки на вертолетах проводят недалеко от водопада Виктория. На территории России таких соревнований еще нет, и я хочу организовать их впервые в Крыму… Мы ведем переговоры с транспортными компаниями на материке, и от некоторых уже получено предварительное согласие на участие», — сказал журналистам Заводиленко.

По его словам, вертолеты должны на время проходить одну и ту же дистанцию. Машины взлетают по очереди.

«В Африке воздушная трасса условно проложена над рекой Замбези, в Крыму мы сможем проложить ее в не менее красочных местах — над горами. Суть спорта не в том, у кого мощнее мотор, ведь класс у всех “вертушек” один, а в том, кто из пилотов лучше всего справляется с воздушными потоками», — сказал Заводиленко.

По его словам, эти состязания только для пилотов, пассажиров на борт не допускают, а по безопасности действует целый свод жестких правил. Наблюдать за гонками можно будет с нескольких оборудованных точек, а также в прямом эфире на специальном сайте — камеры установят на вертолетах и земле.

«Я уверен, что такие зрелищные мероприятия привлекут в Крыму туристов даже из-за рубежа. Подготовка проекта начнется уже этой зимой», — подчеркнул Заводиленко.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ученые впервые показали 'нервную систему' истребителя Т-50
Российское оружие перейдет на гиперзвук раньше. В Пентагоне паника
Ученые впервые показали 'нервную систему' истребителя Т-50
Ряд компаний из США выступили за пересмотр санкций против РФ
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
Алексеева на встрече с Путиным попросила помиловать Изместьева
Глава думского комитета объяснил «мизерные» пенсии в России
Спецпредставитель президента назвал Россию киберслоном
Прохожая на Арбате поцеловала Путина (видео)
США оштрафовали ExxonMobil за сделки с «Роснефтью»
Спорт
Манчини vs. Бердыев, Семак vs. Каррера: интриги 2-го тура РФПЛ Выделяем главные интриги второго тура чемпионата России по футболу
Авто
В Сеть попали фото топовой версии Lada Vesta SW Cross Новый универсал в комплектации Exclusive получил уникальный синий цвет кузова
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Мария Кожевникова родила третьего ребенка Актриса Мария Кожевникова, долгое время скрывавшая беременность, родила третьего сына.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь