Движение в районе п. Неклюдово на трассе Нижний Новгород — Киров временно изменится с 21 июля 2017 года. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. Согласно информации, эта схема временная, она будет действовать до открытия новой борской транспортной развязки.