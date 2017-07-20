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17:48 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Движение в районе п. Неклюдово на трассе Нижний Новгород — Киров временно изменится с 21 июля

Схема будет действовать до открытия новой борской транспортной развязки.

Движение в районе п. Неклюдово на трассе Нижний Новгород — Киров временно изменится с 21 июля 2017 года. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. Согласно информации, эта схема временная, она будет действовать до открытия новой борской транспортной развязки.

Напомним, с 20 июля на дублёре борского моста начало работать освещение, открытие всей транспортной развязки намечено на конец июля 2017 года.

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