Движение в районе п. Неклюдово на трассе Нижний Новгород — Киров временно изменится с 21 июля
Схема будет действовать до открытия новой борской транспортной развязки.
Схема будет действовать до открытия новой борской транспортной развязки.
Движение в районе п. Неклюдово на трассе Нижний Новгород — Киров временно изменится с 21 июля 2017 года. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. Согласно информации, эта схема временная, она будет действовать до открытия новой борской транспортной развязки.
Напомним, с 20 июля на дублёре борского моста начало работать освещение, открытие всей транспортной развязки намечено на конец июля 2017 года.