В Крыму призвали готовиться к пробкам при строительстве подъездов к новому аэровокзалу в Симферополе

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил начальник Службы автомобильных дорог Республики Крым Алексей Сафронов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Ближайшие полтора года легкими не будут. Будет огромное количество пробок, при всем нашем желании эту ситуацию каким-то образом отрегулировать. Сегодня тяжело, пробки стоят, а завтра, когда начнутся работы, будет гораздо сложнее. Будут сужения, перекрытия. Мы готовим различные варианты и пути объезда, но все равно они не будут компенсировать тех трудностей, которые будут возникать. Мы обращаемся к жителям и гостям Крыма и Симферополя, что нужно будет полтора года потерпеть», — сказал Сафронов.

Как сообщил начальник Службы автодорог, на сегодняшний день подрядчик приступил к строительству подъездной дороги к аэровокзальному комплексу протяженностью 1 км. Сумма вложений по данному контракту составляет 212 млн рублей.

«Будет строиться комплекс объездных дорог. Сначала будет построена отдельная подъездная дорога к аэропорту. Со стороны Евпатории будет объездная дорога, которая будет вливаться в Евпаторийское шоссе. В перспективе там будет транспортная развязка (на пересечении автодорог Симферополь — Евпатория и Симферополь — Мирное — Дубки — ред.), строительство которой начнется в этом году», — добавил Сафронов.

Говоря о ситуации с пробками в текущем курортном сезоне, начальник Службы автодорог отметил, что благодаря реализованному комплексу мероприятий на наиболее проблемных участках крымских дорог на данный момент удается избежать возникновения крупных транспортных заторов.

«У нас был намечен ряд мероприятий по Феодосии, в поселках Приморский и Береговое. Мы сделали разметку, поставили знаки, установили там два километра барьерного ограждения, что значительно улучшило ситуацию и затруднило остановку у обочин фур и крупногабаритного транспорта, который создавал дополнительные проблемы. Также это барьерное ограждение организовало пешеходов, чтобы люди передвигались только по пешеходным переходам», — уточнил он.

Аналогичные мероприятия, по словам Сафронова, выполнены на проблемных участках дорог в Ялте и Саках.