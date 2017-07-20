Калининградка Алиса Бондарева выиграла золото Сурдлимпийских игр

Калининградская спортсменка Алиса Бондарева выиграла золото Сурдлимпийских игр.

Заслуженный мастер спорта России из Калининграда завоевала медаль в категории «спринт» дисциплины «велоспорт-шоссе». Четыре года назад она также была лучшей на этой дистанции.

«За медаль боролись 19 велосипедисток из Италии, Германии, США, Венесуэлы, Колумбии, Японии, Китая и России. В спринте стартовало 15 соперниц, прошедших квалификационные гонки и стадию плей-офф на дистанции 1000 метров. Алиса стала лучшей», — рассказали в региональном агентстве по спорту.

Впереди у спортсменок еще два старта — индивидуальная гонка на 35 километров и групповой заезд на 70 тысяч метров.