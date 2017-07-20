Калининградка Алиса Бондарева выиграла золото Сурдлимпийских игр
Спортсменка выступает в дисциплине «велоспорт-шоссе».
Спортсменка выступает в дисциплине «велоспорт-шоссе».
Калининградская спортсменка Алиса Бондарева выиграла золото Сурдлимпийских игр.
Заслуженный мастер спорта России из Калининграда завоевала медаль в категории «спринт» дисциплины «велоспорт-шоссе». Четыре года назад она также была лучшей на этой дистанции.
«За медаль боролись 19 велосипедисток из Италии, Германии, США, Венесуэлы, Колумбии, Японии, Китая и России. В спринте стартовало 15 соперниц, прошедших квалификационные гонки и стадию
Впереди у спортсменок еще два старта — индивидуальная гонка на 35 километров и групповой заезд на 70 тысяч метров.
Сейчас в Турции соревнуются ещё четверо представителей региональной адаптивной спортивной школы олимпийского резерва — в турнире по адаптивному карате выступают Анна Шарандова, Ольга Урбутите, Олимпиада Калинина и Никита Помазков.