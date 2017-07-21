События недели в фотографиях
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 15 по 21 июля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 15 по 21 июля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.
15 июля. На стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся концерт Depeche Mode. Музыканты приехали в столицу со своим новым альбомом «Spirit». Это восемнадцатое по счету турне за всю историю группы и первое за последние три года.
15 июля. Матчем «Урал» — «Ростов» стартовал новый сезон Российской футбольной
16 июля. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в своей карьере выиграли Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде. В финале спортсменки разгромили Монику Никулеску и Чжань Хаоцин со счетом 6:0, 6:0.
16 июля. Дивизия Сирийской арабской армии ушла из провинции Даръа и направилась в район Джобар под Дамаском.
17 июля. Ночной показ первого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» прошел в московском метро на станции «Маяковская». На премьеру пришли более 350 поклонников сериала, выигравшие билеты в соцсетях.
17 июля. Президент США Дональд Трамп сфотографировался с бейсбольной битой на выставке «Сделано в Америке» в Белом Доме. На экспозиции были представлены предметы, сделанные в разных штатах.
18 июля. В Жуковском стартовал Международный
18 июля. На Новом Арбате загорелся один из «домов-книжек». При пожаре никто не пострадал: высотка находилась на реконструкции, поэтому в здании были только рабочие. Их эвакуировали еще до прибытия спасателей. По предварительным данным, причиной произошедшего стало самовозгорание старой электропроводки.
19 июля. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года.
19 июля. Принц Джордж Кембриджский, сын Кэтрин и Уильяма, прибыл со своими родителями в Берлин. Судя по фотографии из немецкого аэропорта Тегель, мальчик не слишком рад путешествию.
20 июля. Комиссия по
20 июля. Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством в возрасте 41 года. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У певца остались шесть детей от двух жен.
21 июля. Останки испанского
21 июля. В ночь на пятницу у берегов Турции и Греции произошло мощное землетрясения. На острове Кос погибли как минимум два человека. Более 200 получили травмы.