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События недели в фотографиях

Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет дайджест самых важных и ярких событий с 15 по 21 июля 2017 года в фотографиях ведущих информационных агентств России и мира.

15 июля. На стадионе «Открытие Арена» в Москве состоялся концерт Depeche Mode. Музыканты приехали в столицу со своим новым альбомом «Spirit». Это восемнадцатое по счету турне за всю историю группы и первое за последние три года.

Источник: РИА "Новости"

15 июля. Матчем «Урал» — «Ростов» стартовал новый сезон Российской футбольной премьер-лиги. Встреча завершилась вничью, 1:1.

Источник: РИА "Новости"

16 июля. Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова впервые в своей карьере выиграли Уимблдонский теннисный турнир в парном разряде. В финале спортсменки разгромили Монику Никулеску и Чжань Хаоцин со счетом 6:0, 6:0.

Источник: Reuters

16 июля. Дивизия Сирийской арабской армии ушла из провинции Даръа и направилась в район Джобар под Дамаском.

Источник: Reuters

17 июля. Ночной показ первого эпизода седьмого сезона «Игры престолов» прошел в московском метро на станции «Маяковская». На премьеру пришли более 350 поклонников сериала, выигравшие билеты в соцсетях.

Источник: Агентство «Москва»

17 июля. Президент США Дональд Трамп сфотографировался с бейсбольной битой на выставке «Сделано в Америке» в Белом Доме. На экспозиции были представлены предметы, сделанные в разных штатах.

Источник: AP 2017

18 июля. В Жуковском стартовал Международный авиационно-космический салон МАКС-2017. Посетивший открытие выставки президент РФ Владимир Путин, по традиции, купил мороженое и угостил им всех членов делегации правительства.

Источник: РИА "Новости"

18 июля. На Новом Арбате загорелся один из «домов-книжек». При пожаре никто не пострадал: высотка находилась на реконструкции, поэтому в здании были только рабочие. Их эвакуировали еще до прибытия спасателей. По предварительным данным, причиной произошедшего стало самовозгорание старой электропроводки.

Источник: РИА "Новости"

19 июля. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Источник: РИА "Новости"

19 июля. Принц Джордж Кембриджский, сын Кэтрин и Уильяма, прибыл со своими родителями в Берлин. Судя по фотографии из немецкого аэропорта Тегель, мальчик не слишком рад путешествию.

Источник: Reuters

20 июля. Комиссия по условно-досрочному освобождению помиловала экс-звезду американского футбола О. Джея Симпсона. О. Джей был приговорен к 33 годам тюрьмы за вооруженное ограбление. До этого спортсмена обвиняли в убийстве бывшей жены и ее друга. Суд над О. Джеем стал одним из самых громких дел в истории Америки.

Источник: Reuters

20 июля. Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил жизнь самоубийством в возрасте 41 года. На протяжении многих лет он боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. У певца остались шесть детей от двух жен.

Источник: AFP 2017

21 июля. Останки испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали были эксгумированы в городе Фигерас на северо-востоке Испании по требованию женщины, утверждающей, что он был ее отцом. Эксперты в области судебной экспертизы взяли пробы ДНК из забальзамированного тела покойного.

Источник: AP 2017

21 июля. В ночь на пятницу у берегов Турции и Греции произошло мощное землетрясения. На острове Кос погибли как минимум два человека. Более 200 получили травмы.

Источник: AP 2017
Комментарии
1
Vova @
Забыли о Путине... Назвал свой псевдоним... Это важно.
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