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18:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Прохожая на Арбате поцеловала Путина

Президент России Владимир Путин, выйдя из квартиры правозащитницы Людмилы Алексеевой, пообщался с группой туристов на Арбате в Москве. Об этом в четверг, 20 июля, сообщает телеканал «Звезда».

Источник: РИА "Новости"

Прохожие узнали главу государства и приветствовали его аплодисментами. Путин подошел к людям и расспросил их о том, откуда они приехали и нравится ли им в столице России. «Погода сейчас такая хорошая, тепло», — заметил президент. Иностранных туристов он поприветствовал по-английски: «Welcome».

Перед тем, как сесть в кортеж, Путин обнялся с одной из женщин-туристок, которая не упустила случая поцеловать президента в щеку.

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Ранее в этот день президент приехал домой к главе Московской Хельсинкской группы Людмиле Алексеевой на Арбат, чтобы лично поздравить ее с 90-летием.

Комментарии
2
Юра+Ира=Л.. !
Умничка Путин...Во всех смыслах!..
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Феликс Крул
Скорее бы уже...Думаю, вы поняли)
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