Прохожая на Арбате поцеловала Путина

Источник: РИА "Новости"

Прохожие узнали главу государства и приветствовали его аплодисментами. Путин подошел к людям и расспросил их о том, откуда они приехали и нравится ли им в столице России. «Погода сейчас такая хорошая, тепло», — заметил президент. Иностранных туристов он поприветствовал по-английски: «Welcome».

Перед тем, как сесть в кортеж, Путин обнялся с одной из женщин-туристок, которая не упустила случая поцеловать президента в щеку.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-26493942&id=456244869&hash=f026cc3272b60c49&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.