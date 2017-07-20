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19:58 (мск), источник: ИА Татар-информ

46 лучших специалистов Татарстана получили госнаграды из рук Премьер-министра РТ

В Казанском Кремле торжественно наградили заслуженных артистов, врачей, учителей, экологов и спасателей.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Казанском Кремле прошло торжественное вручение государственных наград 46 заслуженным специалистам Татарстана в области культуры, здравоохранения, образования, экологии и многих других. Госнаграды вручал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«У каждого из вас своя сфера деятельности, свой путь. Но всех вас объединяет преданность делу. Благодаря вам Татарстан является одним из ведущих регионов страны по многим показателям. Искренне благодарю вас за работу. Счастья, благополучия вам!», — поздравил с вручением госнаград Алексей Песошин.


Почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» было присвоено главному балетмейстеру Государственного ансамбля песни и танца РТ Раиле Гариповой. Народная артистка Татарстана, лауреат Всероссийских смотров около 40 лет возглавляет танцевальную группу Госансамбля песни и танца. Одной из ярких вех в творчестве Р. Гариповой стала постановка «Гармонь», которая после первого же исполнения стала визитной карточкой ансамбля и по сей день покоряет зрителей своей яркостью и самобытностью.

«Приятно получать награду за свой труд. Считаю, что как специалист я востребована: я профессор, преподаю в Казанском университете культуры и искусств. И данная награда — это новый стимул к работе, к новому росту», — поделилась эмоциями главный балетмейстер ансамбля.


Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» был присвоено заведующему кафедрой офтальмологии Казанского государственного медицинского университета Александру Самойлову.


Свою трудовую деятельность Самойлов начал с должности медбрата. Сейчас он офтальмолог высшей квалификационной категории, его общий трудовой стаж в области здравоохранения насчитывает в общей сложности 30 лет.

«Я благодарен своей семье, своим родителям, учителям, коллегам. Офтальмологии я посвятил 30 лет своей жизни. На моих глазах происходило возрождение татарстанской офтальмологии, которая на сегодняшний день по праву занимает одно из ведущих мест в России», — отметил заслуженный врач России Александр Самойлов.

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