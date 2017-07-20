Судьбу НЭТа решат волгоградцы — губернатор Волгоградской области

Губернатор Андрей Бочаров заявил, что судьбу НЭТа в Волгограде «должны решать люди».

Об этом стало известно на прошедшем в четверг, 20 июля, совещании в Общественной палате региона. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, театр закрывать не будут, как прогнозировали некоторые местные жители. При этом губернатор заявил, что «не против того, чтобы люди за свой талант получали дополнительные доходы», намекая на сотрудников НЭТа в свете последних событий. И добавил, что если «о. Кроме того, он добавил, что властям необходимо создать в регионе единую концепцию развития культуры, причем с учетом мнения общественности. Что в итоге получится — покажет время, — заявил также на совещании глава региона.

Напомним, что на днях КСП представила результаты своей проверки финансово-хозяйственной деятельности НЭТа, в связи с чем и прошло совещание. Аудиторы выявили нарушения, а работе театра, с которыми теперь будут разбираться правоохранители.

«Дать объективную оценку результатов проверки КСП учреждений культуры должны соответствующие органы. Прошу вас не быть ни прокурорами, ни судьями, ни адвокатами. А то у нас одни и те же люди в СМИ и на форумах выступают экспертами и по транспорту, и по сельскому хозяйству, и дорогам, и театрам» — подчеркнул глава региона.

«Сегодня говорить о том, что виноват исключительно режиссёр театра, нельзя. Он часть системы, является заложником определенных обстоятельств, определенных решений, в том числе которые принимались в рамках комитета. Насколько он участвовал в этих решениях? И почему он с этими решениями согласился? Он великий режиссер, человек с именем, внес существенный вклад в искусство Волгоградской области. Нам надо разобраться. Я не хотел бы, чтобы кувалдой шли и размахивали, танками заходили», — добавил губернатор, когда разговор зашел об Отаре Джангишерашвили.

Кроме того, участники совещания пришли к выводу, что проблемы, выявленные в деятельности НЭТа, носят системный характер, и нужно наводить порядок во всей сфере культуры.