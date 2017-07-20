Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Что нового в лечении псориаза
35-летняя певица Барбара Велденс умерла во время выступления
Как отдыхают российские знаменитости
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Куда модно ехать этим летом? Самые популярные места отдыхаПо словам туроператоров, люди теперь хотят, чтобы все их поездки были запоминающимися. Так куда же поехать летом 2017 года, чтобы и отдохнуть, и испытать что-то новое?
Зеленский высказался про украинские санкции к артистам РФ за Крым
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Политические битвы
19:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

Судьбу НЭТа решат волгоградцы — губернатор Волгоградской области

Власти собираются обсудить концепцию развития культуры вместе с волгоградцами.

Губернатор Андрей Бочаров заявил, что судьбу НЭТа в Волгограде «должны решать люди».

Об этом стало известно на прошедшем в четверг, 20 июля, совещании в Общественной палате региона. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, театр закрывать не будут, как прогнозировали некоторые местные жители. При этом губернатор заявил, что «не против того, чтобы люди за свой талант получали дополнительные доходы», намекая на сотрудников НЭТа в свете последних событий. И добавил, что если «о. Кроме того, он добавил, что властям необходимо создать в регионе единую концепцию развития культуры, причем с учетом мнения общественности. Что в итоге получится — покажет время, — заявил также на совещании глава региона.

Напомним, что на днях КСП представила результаты своей проверки финансово-хозяйственной деятельности НЭТа, в связи с чем и прошло совещание. Аудиторы выявили нарушения, а работе театра, с которыми теперь будут разбираться правоохранители.

«Дать объективную оценку результатов проверки КСП учреждений культуры должны соответствующие органы. Прошу вас не быть ни прокурорами, ни судьями, ни адвокатами. А то у нас одни и те же люди в СМИ и на форумах выступают экспертами и по транспорту, и по сельскому хозяйству, и дорогам, и театрам» — подчеркнул глава региона.

«Сегодня говорить о том, что виноват исключительно режиссёр театра, нельзя. Он часть системы, является заложником определенных обстоятельств, определенных решений, в том числе которые принимались в рамках комитета. Насколько он участвовал в этих решениях? И почему он с этими решениями согласился? Он великий режиссер, человек с именем, внес существенный вклад в искусство Волгоградской области. Нам надо разобраться. Я не хотел бы, чтобы кувалдой шли и размахивали, танками заходили», — добавил губернатор, когда разговор зашел об Отаре Джангишерашвили.

Кроме того, участники совещания пришли к выводу, что проблемы, выявленные в деятельности НЭТа, носят системный характер, и нужно наводить порядок во всей сфере культуры.

«Общалась с представителями других субъектов, они сталкиваются с теми же проблемами и, конечно, эти проблемы нужно решать комплексно: не ругать культуру, а помочь ей развиваться. Для того, чтобы понимать, что делать, нужно понимать, в каком состоянии культура сейчас. Надо развиваться и для этого необходима концепция развития культуры», — отметила Светлана Казаченок, член Общественной палаты РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украинские флаги будут гордо развеваться в Крыму - Порошенко
Ряд компаний из США выступили за пересмотр санкций против РФ
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
Путин передал врио главы Марий Эл «папочку с замечаниями»
Спецпрокурор Мюллер заинтересовался бизнес-операциями Трампа
Спецпредставитель президента назвал Россию киберслоном
Прохожая на Арбате поцеловала Путина (видео)
США оштрафовали ExxonMobil за сделки с «Роснефтью»
Спорт
Манчини vs. Бердыев, Семак vs. Каррера: интриги 2-го тура РФПЛ Выделяем главные интриги второго тура чемпионата России по футболу
Авто
В Сеть попали фото топовой версии Lada Vesta SW Cross Новый универсал в комплектации Exclusive получил уникальный синий цвет кузова
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь