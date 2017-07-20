В Волгограде автовладелец отсудил 685 тысяч рублей за яму
Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение выплатить компенсацию автовладельцу, чья машина пострадала от попадания в выбоину на дороге.
Арбитражный суд Волгоградской области вынес решение выплатить компенсацию автовладельцу, чья машина пострадала от попадания в выбоину на дороге.
Шикарный автомобиль Cadillac GMX 322 съехал с автомобильной дороги «Новый Рогачик-Волгоград» к поселку Гули Королевой и неожиданно провалился в яму. Иномарка получила значительные повреждения, которые эксперты оценили в сумму более 685 тысяч рублей.
Потерпевшая сторона обратилась в суд с иском к комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Дело в том, что причиной ДТП стало ужасное состояние дорожного полотна. Установлено, что яма, в которую угодил автомобиль, была шириной два метра, длиной 1,9 метра, а глубиной 18 сантиметров. В то время как допустимым по ГОСТу считаются выбоины, не превышающие по длине 15 сантиметров, по ширине — 60 и глубине — всего пять сантиметров. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин и иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств.
Суд принял решение взыскать с комитета транспорта и дорожного хозяйства за счет средств казны региона требуемую сумму. Кроме того, ответчику предстоит оплатить услуги эксперта в размере пяти тысяч рублей.