В Волгограде автовладелец отсудил 685 тысяч рублей за яму

Потерпевшая сторона обратилась в суд с иском к комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Дело в том, что причиной ДТП стало ужасное состояние дорожного полотна. Установлено, что яма, в которую угодил автомобиль, была шириной два метра, длиной 1,9 метра, а глубиной 18 сантиметров. В то время как допустимым по ГОСТу считаются выбоины, не превышающие по длине 15 сантиметров, по ширине — 60 и глубине — всего пять сантиметров. Покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин и иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств.