В Самаре 24 июля продолжится распределение свободных мест в детских садах

Для успешного проведения процедуры департамент образования администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). Это можно сделать, обратившись как в один из детских садов, указанных в заявлении, так и в МФЦ. В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений рекомендуется обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений.

Информация об имеющихся свободных местах в детских садах по состоянию на 20 июля будет размещена на странице городского департамента образования в разделе «Департамент информирует».

Родители имеют право выбора дошкольных учреждений (не более пяти в порядке убывания предпочтения).

Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родители могут обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев: наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места в детском саду в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством; даты регистрации ребенка в электронном реестре; возраста ребенка по состоянию к 01.09.2017; направленности группы.