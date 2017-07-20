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18:19 (мск), источник: Volga News

В Самаре 24 июля продолжится распределение свободных мест в детских садах

В понедельник, 24 июля, в Самаре продолжится распределение свободных мест в муниципальных детских садах на 2017−2018 учебный год.

Для успешного проведения процедуры департамент образования администрации Самары рекомендует родителям проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (модуль «Е-услуги. Образование»). Это можно сделать, обратившись как в один из детских садов, указанных в заявлении, так и в МФЦ. В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений рекомендуется обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений.

Информация об имеющихся свободных местах в детских садах по состоянию на 20 июля будет размещена на странице городского департамента образования в разделе «Департамент информирует».
Родители имеют право выбора дошкольных учреждений (не более пяти в порядке убывания предпочтения).

Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родители могут обратиться в МФЦ.

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев: наличия у родителей (законных представителей) ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места в детском саду в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством; даты регистрации ребенка в электронном реестре; возраста ребенка по состоянию к 01.09.2017; направленности группы.

О предоставлении места для ребенка родителям сообщат специалисты дошкольного учреждения в соответствии с указанными в заявлении контактными данными. Самостоятельно с результатами распределения мест можно ознакомиться на сайте, заполнив поле индивидуальным номером своего обращения.

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