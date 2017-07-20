«Вежливая регистратура» появилась в поликлинике Кубани

Посетителей районной поликлиники Тихорецкого района ждет не только свежий ремонт, но и новый сервис — «Вежливая регистратура». По словам авторов проекта, это, прежде всего отсутствие очередей возле окон регистратуры и бережное отношение к пациентам. Добиться этого удалось благодаря тому, что регистраторы теперь не занимаются канцелярской работой, а полностью сосредоточены на посетителях.

Кроме того, в холле поликлиники, работает дежурный администратор, который всегда поможет при пользовании инфомата, с помощью которого в медучреждении теперь электронная очередь по талонам.