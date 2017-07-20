В Волгограде введены временные ограничения движения автотранспорта

Источник: РИАЦ

Как сообщили в администрации города, данные меры связаны с выполнением работ по комплексному восстановлению проезжей части улиц.

Так, дорожные работы привели к сужению проезжей части на отдельных участках улицы им. Льва Толстого. Здесь выполняется фрезерование деформированного слоя полотна. В настоящее время проезд осуществляется по одной полосе. Укладка верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона и реконструкция разделительной полосы стали причиной сужения проезжей части на Третьей продольной магистрали. Аналогичные ограничения действуют на ул. 39-й Гвардейской дивизии и на Второй Продольной. На последнем объекте работы на проезжей части выполняются преимущественно в ночное время.