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19:37 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде введены временные ограничения движения автотранспорта

В связи с дорожными работами в Волгограде введены временные ограничения движения автотранспорта по некоторым магистралям.

Источник: РИАЦ

Как сообщили в администрации города, данные меры связаны с выполнением работ по комплексному восстановлению проезжей части улиц.

Так, дорожные работы привели к сужению проезжей части на отдельных участках улицы им. Льва Толстого. Здесь выполняется фрезерование деформированного слоя полотна. В настоящее время проезд осуществляется по одной полосе. Укладка верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона и реконструкция разделительной полосы стали причиной сужения проезжей части на Третьей продольной магистрали. Аналогичные ограничения действуют на ул. 39-й Гвардейской дивизии и на Второй Продольной. На последнем объекте работы на проезжей части выполняются преимущественно в ночное время.

Также дорожники предупреждают, что автомобилистам необходимо проявить осторожность в связи с поднятыми над уровнем выравнивающего слоя асфальта горловинами колодцев и ливнеприемников на улице Елецкой в границах Второй продольной и ул. Азизбекова, и на набережной им. 62-й Армии. После укладки верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона высота люков и ливнеприемников сравняется с уровнем дорожного полотна.

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