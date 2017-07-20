В Волгограде введены временные ограничения движения автотранспорта
В связи с дорожными работами в Волгограде введены временные ограничения движения автотранспорта по некоторым магистралям.
В связи с дорожными работами в Волгограде введены временные ограничения движения автотранспорта по некоторым магистралям.
Как сообщили в администрации города, данные меры связаны с выполнением работ по комплексному восстановлению проезжей части улиц.
Так, дорожные работы привели к сужению проезжей части на отдельных участках улицы им. Льва Толстого. Здесь выполняется фрезерование деформированного слоя полотна. В настоящее время проезд осуществляется по одной полосе. Укладка верхнего покрытия из
Также дорожники предупреждают, что автомобилистам необходимо проявить осторожность в связи с поднятыми над уровнем выравнивающего слоя асфальта горловинами колодцев и ливнеприемников на улице Елецкой в границах Второй продольной и ул. Азизбекова, и на набережной им. 62-й Армии. После укладки верхнего покрытия из