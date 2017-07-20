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19:42 (мск), источник: Газета.Ру

МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды в ближайшие часы в Москве

В Москве объявлено экстренное предупреждение об ухудшении погоды в ближайшие часы, сообщается на сайте ГУ МЧС по столице.

Источник: РИА "Новости"

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением атмосферного фронта в ближайшие часы вечером 20 июля и ночью с 20 на 21 июля в г. Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12—17 м/с», — говорится в сообщении.

Ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве 21 июля.

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