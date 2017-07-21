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08:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Высокий класс пожароопасности установился в 5 районах Воронежской области

Средняя степень — в 3 городских округах и в 26 районах.

Источник: РИА "Воронеж"

Высокий IV класс пожароопасности установился в Лискинском, Острогожском, Каменском, Калачеевском и Воробьевском районах, сообщила пресс-служба регуправления МЧС в четверг, 20 июля. В Воронеже, Нововоронеже и Борисоглебском округе, а также в 26 районах действует средний III класс пожарной опасности.

Спасатели установили среднюю степень в Аннинском, Бобровском, Панинском, Эртильском, Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском, Петропавловском, Грибановском, Терновском, Поворинском, Новохоперском, Таловском, Верхнехавском, Каширском, Новоусманском, Рамонском, Бутурлиновском, Ольховатском, Павловском, Подгоренском, Нижнедевицком, Семилукском, Хохольском, Репьевском районах.

Спасатели напомнили, что с 30 апреля в Воронежской области установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено въезжать в хвойные леса на автомобилях и разжигать костры. Сотрудники облуправления лесного хозяйства оборудовали места отдыха для граждан в лесной зоне.

Нарушителям грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафа составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.

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