Высокий класс пожароопасности установился в 5 районах Воронежской области
Средняя степень — в 3 городских округах и в 26 районах.
Средняя степень — в 3 городских округах и в 26 районах.
Высокий IV класс пожароопасности установился в Лискинском, Острогожском, Каменском, Калачеевском и Воробьевском районах, сообщила
Спасатели установили среднюю степень в Аннинском, Бобровском, Панинском, Эртильском, Богучарском, Кантемировском, Верхнемамонском, Россошанском, Петропавловском, Грибановском, Терновском, Поворинском, Новохоперском, Таловском, Верхнехавском, Каширском, Новоусманском, Рамонском, Бутурлиновском, Ольховатском, Павловском, Подгоренском, Нижнедевицком, Семилукском, Хохольском, Репьевском районах.
Спасатели напомнили, что с 30 апреля в Воронежской области установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено въезжать в хвойные леса на автомобилях и разжигать костры. Сотрудники облуправления лесного хозяйства оборудовали места отдыха для граждан в лесной зоне.
Нарушителям грозит штраф от 2 тыс. до 4 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафа составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. рублей.