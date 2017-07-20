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21:26 (мск), источник: Газета.Ру

TMZ: Честер Беннингтон из Linkin Park совершил самоубийство

Музыкант Честер Беннингтон, певец группы Linkin Park, совершил самоубийство, сообщает TMZ.

Источник: AP 2017

По данным источников в правоохранительных органах, Беннингтона нашли в его резиденции в Палос Вердес Эстейтс в Калифорнии 20 июля около 9.00 по местному времени (19.00 мск).

Беннингтон дружил с гитаристом, композитором и фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, который также совершил самоубийство в мае этого года. 20 июля Корнеллу исполнилось бы 53 года.

Самый известный альбом группы — Meteora, также Linkin Park известна по таким песням, как Faint, In The End, Crawling, Numb, Breaking The Habit.

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