TMZ: Честер Беннингтон из Linkin Park совершил самоубийство
Музыкант Честер Беннингтон, певец группы Linkin Park, совершил самоубийство, сообщает TMZ.
Музыкант Честер Беннингтон, певец группы Linkin Park, совершил самоубийство, сообщает TMZ.
По данным источников в правоохранительных органах, Беннингтона нашли в его резиденции в Палос Вердес Эстейтс в Калифорнии 20 июля около 9.00 по местному времени (19.00 мск).
Беннингтон дружил с гитаристом, композитором и фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, который также совершил самоубийство в мае этого года. 20 июля Корнеллу исполнилось бы 53 года.
Самый известный альбом группы — Meteora, также Linkin Park известна по таким песням, как Faint, In The End, Crawling, Numb, Breaking The Habit.
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