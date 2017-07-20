TMZ: солист группы Linkin Park покончил с собой

Источник: AP 2017

Позже агентству AP в службе коронера округа Лос-Анджелес подтвердили, что певец покончил с собой. Также информацию о его смерти подтвердили в полиции журналу Variety.

Последние годы певец боролся с нарко- и алкогольной зависимостью. Честер Бенингтон был дважды женат, у него шестеро детей. Ранее он говорил о возможности самоубийства из-за того, что в детстве подвергся домогательствам, сообщает TMZ.

Честер Беннингтон являлся также вокалистом группы Dead by Sunrise. Ранее входил в состав групп Grey Daze и Stone Temple Pilots.

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Летом 2014 года группа Linkin Park выступила в Москве. Они представили в «Олимпийском» новый альбом The Hunting Party.

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Музыканты приехали в Россию в рамках мирового тура. Коллектив также сыграл в США, Канаде, Португалии, Италии, Польше и других странах.

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