TMZ: солист группы Linkin Park покончил с собой
Портал TMZ сообщает, что покончил с собой вокалист группы Linkin Park Честер Бенингтон. Источник в правоохранительных органах рассказал, что он был найден повешенным в доме в Палос Вердес (Калифорния).
Портал TMZ сообщает, что покончил с собой вокалист группы Linkin Park Честер Бенингтон. Источник в правоохранительных органах рассказал, что он был найден повешенным в доме в Палос Вердес (Калифорния).
Позже агентству AP в службе коронера округа
Последние годы певец боролся с нарко- и алкогольной зависимостью. Честер Бенингтон был дважды женат, у него шестеро детей. Ранее он говорил о возможности самоубийства
Честер Беннингтон являлся также вокалистом группы Dead by Sunrise. Ранее входил в состав групп Grey Daze и Stone Temple Pilots.
Летом 2014 года группа Linkin Park выступила в Москве. Они представили в «Олимпийском» новый альбом The Hunting Party.
Музыканты приехали в Россию в рамках мирового тура. Коллектив также сыграл в США, Канаде, Португалии, Италии, Польше и других странах.
Первая пластинка группы — Hybrid Theory 2000 года — получила бриллиантовый статус, а вторая — Meteora 2003 года — некоторое время лидировала в чарте Billboard.
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