Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
7 нелепых запретов для беременных
Россиянам разрешили прописку на дачах
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
9 вредных советов загорающим
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Политические битвы
22:49 (мск), источник: Meduza

Честер Беннингтон и Linkin Park. Главные песни

20 июля умер Честер Беннингтон — вокалист Linkin Park, одной из самых успешных рок-групп XXI века.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Linkin Park удачнее других совместили экспрессивный надрыв тяжелой гитарной музыки с энергетикой рэпа — и сумели сохранить популярность даже тогда, когда жанр ню-метал превратился в ностальгическую шутку. Хоть сколько-нибудь их песен знают все, кто вырос в последние 20 лет, невзирая на вкусы и предпочтения, — особенно в России, где первые успехи Linkin Park совпали с последними успехами местного MTV. «Медуза» вспоминает самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой.

Numb

Во время загрузки произошла ошибка.Numb (Official Video) — Linkin Park

Crawling

Во время загрузки произошла ошибка.Crawling (Official Video) — Linkin Park

Pushing Me Away

Во время загрузки произошла ошибка.Linkin Park — Pushing Me Away Acoustic (Live at Road To Revolution) HebSub

Given Up

Во время загрузки произошла ошибка.Given Up (Official Video HQ) — Linkin Park

Somewhere I Belong

Во время загрузки произошла ошибка.Linkin Park — Live In Texas — Somewhere I Belong

Burning In The Skies

Во время загрузки произошла ошибка.Burning In The Skies (Official International Video) — Linkin Park

Creep

со Stone Temple Pilots

Во время загрузки произошла ошибка.Stone Temple Pilots with — Creep (Live Chester Bennington HD)

Yesterday

c Полом Маккартни и Jay-Z

Во время загрузки произошла ошибка.Linkin Park, JayZ & Paul McCartney — Yesterday

One Step Closer

Во время загрузки произошла ошибка.One Step Closer (Official Video) — Linkin Park

In The End

Во время загрузки произошла ошибка.Linkin Park — In The End (Live from Red Square)
В Испании началась эксгумация тела Сальвадора Дали
Ряд компаний из США выступили за пересмотр санкций против РФ
Честер Беннингтон из Linkin Park покончил с собой
Путин передал врио главы Марий Эл «папочку с жалобами граждан»
Спецпрокурор Мюллер заинтересовался бизнес-операциями Трампа
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
Прохожая на Арбате поцеловала Путина (видео)
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
Манчини vs. Бердыев, Семак vs. Каррера: интриги 2-го тура РФПЛ Выделяем главные интриги второго тура чемпионата России по футболу
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь