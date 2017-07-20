Честер Беннингтон и Linkin Park. Главные песни

Linkin Park удачнее других совместили экспрессивный надрыв тяжелой гитарной музыки с энергетикой рэпа — и сумели сохранить популярность даже тогда, когда жанр ню-метал превратился в ностальгическую шутку. Хоть сколько-нибудь их песен знают все, кто вырос в последние 20 лет, невзирая на вкусы и предпочтения, — особенно в России, где первые успехи Linkin Park совпали с последними успехами местного MTV. «Медуза» вспоминает самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой.