Честер Беннингтон и Linkin Park. Главные песни
20 июля умер Честер Беннингтон — вокалист Linkin Park, одной из самых успешных
20 июля умер Честер Беннингтон — вокалист Linkin Park, одной из самых успешных
Linkin Park удачнее других совместили экспрессивный надрыв тяжелой гитарной музыки с энергетикой рэпа — и сумели сохранить популярность даже тогда, когда жанр
Numb
Crawling
Pushing Me Away
Given Up
Somewhere I Belong
Burning In The Skies
Creep
со Stone Temple Pilots
Yesterday
c Полом Маккартни и Jay-Z
One Step Closer
In The End
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