Журнал Time вновь выйдет с изображением Путина на обложке
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Новый номер еженедельного журнала Time 31 июля выйдет с портретом президента России Владимира Путина на обложке, сообщили в четверг в журнале.
Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Новый номер еженедельного журнала Time 31 июля выйдет с портретом президента России Владимира Путина на обложке, сообщили в четверг в журнале.
В левый нижний угол обложки вынесен заголовок «Секретный план по остановке плана Путина по выборам», а лицо российского лидера составлено из «иконок» учетных записей пользователей сети различных оттенков серого цвета.
Автор статьи Массимо Калабрези вновь поднимает в своем материале тему якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы в 2016 году.
В статье говорится, что в Вашингтоне заранее готовились к возможной кибератаке, а также рассказывается о плане, который был подготовлен сотрудниками по информационной безопасности. Как отмечается в статье, этот 15-страничный план свидетельствует о том, «насколько был обеспокоен Вашингтон».
В российском руководстве неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве в выборы в США.
В 2007 году фотография Путина уже появлялась на обложке журнала Time. Тогда он был назван «человеком года» по версии издания.