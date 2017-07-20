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22:42 (мск), источник: Интерфакс

Журнал Time вновь выйдет с изображением Путина на обложке

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU — Новый номер еженедельного журнала Time 31 июля выйдет с портретом президента России Владимира Путина на обложке, сообщили в четверг в журнале.

В левый нижний угол обложки вынесен заголовок «Секретный план по остановке плана Путина по выборам», а лицо российского лидера составлено из «иконок» учетных записей пользователей сети различных оттенков серого цвета.

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Автор статьи Массимо Калабрези вновь поднимает в своем материале тему якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы в 2016 году.

В статье говорится, что в Вашингтоне заранее готовились к возможной кибератаке, а также рассказывается о плане, который был подготовлен сотрудниками по информационной безопасности. Как отмечается в статье, этот 15-страничный план свидетельствует о том, «насколько был обеспокоен Вашингтон».

В российском руководстве неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве в выборы в США.

В 2007 году фотография Путина уже появлялась на обложке журнала Time. Тогда он был назван «человеком года» по версии издания.

Комментарии
1
А. Д.
Интересное фото!
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