Журнал Time вновь выйдет с изображением Путина на обложке

В левый нижний угол обложки вынесен заголовок «Секретный план по остановке плана Путина по выборам», а лицо российского лидера составлено из «иконок» учетных записей пользователей сети различных оттенков серого цвета.

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Автор статьи Массимо Калабрези вновь поднимает в своем материале тему якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы в 2016 году.

В статье говорится, что в Вашингтоне заранее готовились к возможной кибератаке, а также рассказывается о плане, который был подготовлен сотрудниками по информационной безопасности. Как отмечается в статье, этот 15-страничный план свидетельствует о том, «насколько был обеспокоен Вашингтон».

В российском руководстве неоднократно опровергали обвинения во вмешательстве в выборы в США.