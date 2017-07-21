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08:31 (мск), источник: Sputnik.by

Годовщина смерти Шеремета: МВД о расследовании резонансного убийства

В Киеве в годовщину гибели журналиста Павла Шеремета прошла акция его памяти, а Министерство внутренних дел Украины констатировало ряд проблем, возникших при расследовании преступления.

Источник: Sputnik.by

Сегодня день гибели Павла Шеремета.

На месте гибели известного журналиста Павла Шеремета в центре украинской столицы с утра 20 июля собирались люди, чтобы почтить его память. С собой они несли цветы, зажигали свечи. Позже от места трагедии к зданиям администрации президента, МВД и СБУ прошло шествие под девизом «Год без Павла». К собравшимся вышел глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, который рассказал о ходе следствия.

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«Раскрытие преступлений, таких, как умышленное убийство, составляет 87%. К сожалению, подобные преступления хорошо подготовлены, квалифицированы. Пострадал гражданин Российской Федерации, который имел довольно активные контакты на территории Российской Федерации. Проследить их следовательским путем сейчас не представляется возможным для украинского следствия по причине характера нынешних отношений правоохранительных органов Украины и Российской Федерации», — пояснил Шевченко.

На сегодняшний день следствие рассматривает пять версий мотивов убийства: профессиональная деятельность, убийство по ошибке (вместо владельца издания «Украинская правда» Алены Притулы), критические публикации в издании «Украинская правда» и выступления на «Радио Вести», дестабилизация ситуации в Украине, а также конфликты, касающиеся личной жизни Шеремета.

Шеремет работал в Беларуси и России, а с 2012 года — в Украине. Вел блог в интернет-газете «Украинская правда», где печатались его политико-аналитические материалы и интервью. На канале «ТВi» вел программу «Проти ночі з Павлом Шереметом». На радио «Вести» с сентября 2015 г. вел по выходным «Шоу Павла Шеремета», с 2016 г. работал по будням в программе «Ранок Павла Шеремета».

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля. Машина принадлежала руководителю «Украинской правды» Алене Притуле, но ее в салоне авто не было. Похоронен журналист в Минске на Северном кладбище.

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