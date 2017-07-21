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03:42 (мск), источник: РИА Новости

Сумку Армстронга с лунной пылью продали на аукционе за 1,8 млн долларов

НЬЮ-ЙОРК, 20 июл — РИА Новости. Сумку Нила Армстронга, в которую астронавт положил образцы лунного грунта, была продана за 1,8 миллиона долларов на аукционе Sotheby’s в 48-ю годовщину первой высадке человека на спутнике Земли.

Источник: AP 2017

В 1969 году мешок находился на борту корабля «Аполлон 11», однако артефактом стал не сразу. Большой ценности вещице не придали, и продали на правительственном онлайн-аукционе.

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Внутри же, как оказалось, сохранились образцы лунной поверхности — мелкие камни и пыль. В НАСА тогда стали бороться за экспонат.

Его последним обладателем была жительница Чикаго, купившая сумку за 995 долларов в 2015 году.

В декабре прошлого года федеральный суд не усмотрел нарушений при покупке.

На этот раз на сумку с лунной пылью поставили другой ценник. Аукционный дом оценил лот минимум в 2 миллиона долларов, однако продал в итоге за чуть меньшую сумму.

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