Сумку Армстронга с лунной пылью продали на аукционе за 1,8 млн долларов

В 1969 году мешок находился на борту корабля «Аполлон 11», однако артефактом стал не сразу. Большой ценности вещице не придали, и продали на правительственном
Внутри же, как оказалось, сохранились образцы лунной поверхности — мелкие камни и пыль. В НАСА тогда стали бороться за экспонат.
В декабре прошлого года федеральный суд не усмотрел нарушений при покупке.
На этот раз на сумку с лунной пылью поставили другой ценник. Аукционный дом оценил лот минимум в 2 миллиона долларов, однако продал в итоге за чуть меньшую сумму.