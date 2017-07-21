Сумку Армстронга с лунной пылью продали на аукционе за 1,8 млн долларов

Источник: AP 2017

В 1969 году мешок находился на борту корабля «Аполлон 11», однако артефактом стал не сразу. Большой ценности вещице не придали, и продали на правительственном онлайн-аукционе.

Внутри же, как оказалось, сохранились образцы лунной поверхности — мелкие камни и пыль. В НАСА тогда стали бороться за экспонат.

Его последним обладателем была жительница Чикаго, купившая сумку за 995 долларов в 2015 году.

В декабре прошлого года федеральный суд не усмотрел нарушений при покупке.