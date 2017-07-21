Два театра в Приморье получат федеральную поддержку.

Молодые депутаты Приморья обсудили реализацию проекта «Театры малых городов» и предложили изменения в краевой закон о патриотическом воспитании, об этом ИА Дейта.ру сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.

Заседание постоянного комитета совета молодых депутатов по социальной политике и защите прав граждан прошло в городе Уссурийске при участии заместителя председателя профильного комитета краевого парламента Ефима Звеняцкого, депутатов Евгения Костюкова и Джони Авдои, а также главы Уссурийского городского округа Николая Рудя.

Основным вопросом повестки стала реализация федерального партийного проекта «Театры малых городов’на территории Приморского края. В 2017 году на поддержку муниципальных театров в малых российских городов с населением до 300 тысяч человек из федерального бюджета будут распределены 670 миллионов рублей. Их выделяют на покупку театрального оборудования, костюмов, декораций, которые необходимы для спектаклей.

Уже в текущем году зрителям представят 414 новых постановок. С сентября участники проекта смогут размещать видеоролики о спектаклях на специально созданном YouTube-канале.

Как отметил региональный координатор проекта, депутат Законодательного Собрания Ефим Звеняцкий, «в первую очередь нужно поблагодарить Евгения Миронова, руководителя Театра наций, который курирует театры малых городов, и эту программу создал. Надо сказать спасибо “Единой России”, которая нашла эти небольшие деньги. Но это уже знак внимания, залог того, что в будущем такая поддержка сохраниться и будет выражена уже в других суммах. Я очень рад, что средства будут вкладывать в создание новых постановок, потому что театр жив именно новыми спектаклями».

В Приморском крае поддержку получат два театра — МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В. Ф. Комиссаржевской», МБУК «Театр кукол г. Находки». Из федерального бюджета для каждого из них выделят по 4 миллиона рублей. Предусмотрено также софинансирование из краевого и муниципального бюджетов.

Как рассказала МБУК «Театр кукол г. Находки» Наталья Алейникова, на выделенные средства они планируют приобрести новые кресла для зрительного зала, современный подъемный механизм и осветительное оборудование для сцены, а также на новую постановку — спектакль по мотивам японской сказки.

Кроме того, расширить репертуар благодаря федеральной поддержке собирается и Театр драмы Уссурийского городского округа им. В. Ф. Комиссаржевской. Его директор Игорь Селезнев рассказал, что юбилейный 80-й театральный сезон откроется двумя премьерами — детским спектаклем «Бэмби» и комедией Александра Островского «Таланты и поклонники». А средства, полученные в рамках проекта, пойдут на постановку спектакля «Калека с острова Ишмаан» по пьесе современного ирландского драматурга и кинорежиссёра Мартина Макдонаха.

По словам участников заседания, проект, к сожалению, не предусматривает участие самодеятельных театров, которых в Приморье немало. О том, как работает один из таких коллективов — театр «Рампа» при Доме молодежи в г. Находка участникам встречи рассказала его руководитель Татьяна Тренькина.

Депутат Законодательного Собрания Евгений Костюков отметил, что «По условиям проекта поддержку могут получить только муниципальные профессиональные театры в малых городах, и в Приморье этим критериям соответствуют только два театра. “За кулисами” остались самодеятельные народные коллективы, которые успешно работают при домах культуры и детских учреждениях в городах и районах края. Такие театры есть в Лесозаводске, Спасске, Арсеньеве, Находке. Мы от совета молодых депутатов подготовим предложения к депутатам краевого парламента и региональное отделение партии “ЕР”, с просьбой рассмотреть возможность поддержать эти коллективы».

Депутат краевого парламента Джони Авдои предложил предусмотреть финансовую помощь из краевого бюджета, если самодеятельные коллективы не смогут принять участие в федеральном проекте.

Также, в ходе заседания постоянного комитета одобрены предложения по внесению изменений в краевые законы «О патриотическом воспитании в Приморском крае» и «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае». Эти изменения, по мнению инициатора поправок, председателя совета молодых депутатов Приморского края Зарины Фардзиновой, позволят систематизировать усилия всех субъектов патриотического воспитания, что выведет эту сферу на качественно новый уровень. Законопроекты будут направлены на рассмотрение профильного комитета краевого парламента.