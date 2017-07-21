Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сердюкова не пустили к Путину
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Названа реальная стоимость свадьбы дочери судьи
Российских дачников ждут нововведения
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Что нового в лечении псориаза
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Политические битвы
12Природные пожары в Калифорнии
03:15 (мск), источник: ДЕЙТА

Два театра в Приморье получат федеральную поддержку

Два театра в Приморье получат федеральную поддержку.

Молодые депутаты Приморья обсудили реализацию проекта «Театры малых городов» и предложили изменения в краевой закон о патриотическом воспитании, об этом ИА Дейта.ру сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Приморского края.

Заседание постоянного комитета совета молодых депутатов по социальной политике и защите прав граждан прошло в городе Уссурийске при участии заместителя председателя профильного комитета краевого парламента Ефима Звеняцкого, депутатов Евгения Костюкова и Джони Авдои, а также главы Уссурийского городского округа Николая Рудя.

Основным вопросом повестки стала реализация федерального партийного проекта «Театры малых городов’на территории Приморского края. В 2017 году на поддержку муниципальных театров в малых российских городов с населением до 300 тысяч человек из федерального бюджета будут распределены 670 миллионов рублей. Их выделяют на покупку театрального оборудования, костюмов, декораций, которые необходимы для спектаклей.

Уже в текущем году зрителям представят 414 новых постановок. С сентября участники проекта смогут размещать видеоролики о спектаклях на специально созданном YouTube-канале.

Как отметил региональный координатор проекта, депутат Законодательного Собрания Ефим Звеняцкий, «в первую очередь нужно поблагодарить Евгения Миронова, руководителя Театра наций, который курирует театры малых городов, и эту программу создал. Надо сказать спасибо “Единой России”, которая нашла эти небольшие деньги. Но это уже знак внимания, залог того, что в будущем такая поддержка сохраниться и будет выражена уже в других суммах. Я очень рад, что средства будут вкладывать в создание новых постановок, потому что театр жив именно новыми спектаклями».

В Приморском крае поддержку получат два театра — МБУК «Театр драмы Уссурийского городского округа им. В. Ф. Комиссаржевской», МБУК «Театр кукол г. Находки». Из федерального бюджета для каждого из них выделят по 4 миллиона рублей. Предусмотрено также софинансирование из краевого и муниципального бюджетов.

Как рассказала МБУК «Театр кукол г. Находки» Наталья Алейникова, на выделенные средства они планируют приобрести новые кресла для зрительного зала, современный подъемный механизм и осветительное оборудование для сцены, а также на новую постановку — спектакль по мотивам японской сказки.

Кроме того, расширить репертуар благодаря федеральной поддержке собирается и Театр драмы Уссурийского городского округа им. В. Ф. Комиссаржевской. Его директор Игорь Селезнев рассказал, что юбилейный 80-й театральный сезон откроется двумя премьерами — детским спектаклем «Бэмби» и комедией Александра Островского «Таланты и поклонники». А средства, полученные в рамках проекта, пойдут на постановку спектакля «Калека с острова Ишмаан» по пьесе современного ирландского драматурга и кинорежиссёра Мартина Макдонаха.

По словам участников заседания, проект, к сожалению, не предусматривает участие самодеятельных театров, которых в Приморье немало. О том, как работает один из таких коллективов — театр «Рампа» при Доме молодежи в г. Находка участникам встречи рассказала его руководитель Татьяна Тренькина.

Депутат Законодательного Собрания Евгений Костюков отметил, что «По условиям проекта поддержку могут получить только муниципальные профессиональные театры в малых городах, и в Приморье этим критериям соответствуют только два театра. “За кулисами” остались самодеятельные народные коллективы, которые успешно работают при домах культуры и детских учреждениях в городах и районах края. Такие театры есть в Лесозаводске, Спасске, Арсеньеве, Находке. Мы от совета молодых депутатов подготовим предложения к депутатам краевого парламента и региональное отделение партии “ЕР”, с просьбой рассмотреть возможность поддержать эти коллективы».

Депутат краевого парламента Джони Авдои предложил предусмотреть финансовую помощь из краевого бюджета, если самодеятельные коллективы не смогут принять участие в федеральном проекте.

Также, в ходе заседания постоянного комитета одобрены предложения по внесению изменений в краевые законы «О патриотическом воспитании в Приморском крае» и «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Приморском крае». Эти изменения, по мнению инициатора поправок, председателя совета молодых депутатов Приморского края Зарины Фардзиновой, позволят систематизировать усилия всех субъектов патриотического воспитания, что выведет эту сферу на качественно новый уровень. Законопроекты будут направлены на рассмотрение профильного комитета краевого парламента.

Татьяна Данилова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вода унесла часть федеральной трассы в Приморье (фото, видео)
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Путин передал врио главы Марий Эл «папочку с жалобами граждан»
Спецпрокурор Мюллер заинтересовался бизнес-операциями Трампа
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
Туристы из России не пострадали после землетрясения в Турции
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь