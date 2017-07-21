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02:48 (мск), источник: РИА Новости

Число отравившихся студентов под Калининградом выросло до 56 человек

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пятьдесят шесть студентов отравились в поселке Совхозное Калининградской области, началась доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону.

Источник: РИА Новости

Вечером в четверг в экстренной оперативной службе «112» Калининградской области говорили, что отравились около 40 студентов. Отмечалось, что после ужина 19 июля многие студенты строительного отряда, жившие в комплексе «Майский» посёлка Совхозное, почувствовали боль в животе и тошноту, утром их состояние ухудшилось.

«По предварительным данным, с жалобами на недомогание после ужина 19 июля обратилось 56 человек, трое с подозрением на пищевую токсико-инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Калининградской области», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что по факту ЧП организована доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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