Число отравившихся студентов под Калининградом выросло до 56 человек
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пятьдесят шесть студентов отравились в поселке Совхозное Калининградской области, началась доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пятьдесят шесть студентов отравились в поселке Совхозное Калининградской области, началась доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону.
Вечером в четверг в экстренной оперативной службе «112» Калининградской области говорили, что отравились около 40 студентов. Отмечалось, что после ужина 19 июля многие студенты строительного отряда, жившие в комплексе «Майский» посёлка Совхозное, почувствовали боль в животе и тошноту, утром их состояние ухудшилось.
«По предварительным данным, с жалобами на недомогание после ужина 19 июля обратилось 56 человек, трое с подозрением на пищевую
Отмечается, что по факту ЧП организована доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.