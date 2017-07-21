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03:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Фестиваль израильского кино впервые пройдет в Хабаровске

25 и 26 июля хабаровчанам расскажут о еврейском мире.

Впервые в хабаровском кинотеатре «Совкино» 25 и 26 июля состоится фестиваль израильского кино, который организует еврейская молодежная организация «Гилель» при поддержке Посольства государства Израиль в России, «Ассоциации национальных культур Хабаровского края» и фонда «Генезис».

 — Мы хотим поделиться нашей культурой с жителями Хабаровска, и рассказать о еврейском мире с помощью кино. Считаю, что это самый интересный способ, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» организатор фестиваля, директор еврейской молодежной организации в г. Хабаровске «Гилель» Василий Духовный. — Для фестиваля выбраны лучшие фильмы для большого круга зрителей. Хабаровчанам бесплатно покажут 4 фильма:

1) «Доброе утро, господин Фидельман» (Boker tov Adon Fidelman) — драма, режиссер: Йосси Мадмони.

2) «Такой вот Содом» (This is sodom — Zohi Sdom) — комедия, режиссер: Адам Сэндерсон, Мули Сегев, Асаф Шалмон.

3) «Мое сокровище» (OR — my treasure) — драма, мелодрама, режиссер: Керен Едайа.

4) «Сваха» (Once i was — The matchmaker) — драма, режиссер: Ави Нешер.

 — Возрастной ценз фестивальных фильмов 18+, потому, что людям до восемнадцати лет не будут близки жизненные вопросы и проблемы, поднимаемые в картинах, — уточнил Василий Духовный.

В дни фестиваля в кинотеатре будет размещена также фотовыставка побывавших в Израиле российских туристов.

Открытие фестиваля состоится 25 июля в 18:30 в кинотеатре «Совкино». Перед первым сеансом зрителей ждет ярмарка и общение с представителями еврейской молодежной организации.

Все сеансы бесплатные. Вход по пригласительным. Чтобы их получить, необходимо зарегистрироваться или забронировать место по номеру 8−914−417−33−14. Забрать пригласительный можно в организации «Гилель» ул. Фрунзе 45, 3 этаж.

Сеансы фильмов состоятся в 19:00 и 21:00.

Место проведения: «Совкино», ул. Муравьева-Амурского, 34.

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