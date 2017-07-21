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03:22 (мск), источник: Вести Приморье

Рекордный выводок медвежат обнаружили на «Земле леопарда»

Крупная бурая медведица сразу с пятью медвежатами попала на фотоловушку нацпарка «Земля леопарда». Мировой науке известны лишь единичные случаи рождения настолько большого выводка, а для Приморья эта находка стала первой в истории наблюдений.

Крупная бурая медведица сразу с пятью медвежатами попала на фотоловушку национального парка «Земля леопарда». Мировой науке известны лишь единичные случаи рождения настолько большого выводка, а для Приморского края эта находка стала первой в истории наблюдений, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».

Редчайшая «встреча» с многодетной семьей произошла в северной части нацпарка у границы с Китаем. Одна из установленных здесь автоматических камер сделала несколько уникальных снимков, зафиксировав проход по тропе взрослой медведицы и ее подрастающих детенышей. Мать-героиня вела за собой четырех выстроившихся в ряд медвежат, а еще один мишка, явно самый любопытный, подошел к фотоловушке вплотную, оставив на память ученым селфи. Кадры были сделаны в марте этого года и получены сотрудниками отдела науки в июле.

Обычно самка этого вида приносит двух-трех, редко четырех детенышей. Еще большая уникальность этой семьи в том, что всем пяти малышам идет уже второй год. Даже в небольших выводках далеко не каждый медвежонок доживает до второй в своей жизни весны, ведь дикая природа таит немало опасностей для маленького зверя. Однако благодаря мудрой и заботливой матери каждый из мишек смог успешно пережить один из самых сложных и опасных периодов, который приходится на первые годы медвежьей жизни.

Интересно, что спустя несколько дней после «фотосессии» на «Земле леопарда» медвежье семейство оказалось в объективах фотоловушек китайских специалистов в соседней с Приморьем провинции Хэйлунцзян. Информацию об этом подтвердили сотрудники Центра изучения кошачьих Государственного управления лесного хозяйства КНР в Харбине. По их данным, медведи-путешественники преодолели российско-китайскую границу и отошли от нее почти на 3 км. Это говорит о том, что они имеют «двойное гражданство».

«Сразу пятеро медвежат — настоящая редкость в дикой природе, столь многодетные медвежьи семьи отмечали в средней полосе России, на Камчатке, Аляске и в некоторых зоопарках, однако не всегда выживает сразу весь выводок. Очевидно, что крупные хищники, леопарды, тигры и даже медведи, чувствуют себя в национальном парке достаточно комфортно для выращивания потомства, здесь созданы все благоприятные условия для их жизни», — отметил Глеб Седаш, инженер-исследователь научного отдела ФГБУ «Земля леопарда».

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