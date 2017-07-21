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03:24 (мск), источник: VLADNEWS

Несовершеннолетняя девочка объявлена в федеральный розыск

Полиция просит помощи.

Сотрудники полиции разыскивают по всей России несовершеннолетнюю девушку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Разыскивается Щербакова Анна Ивановна, 24.06.2000 г.р., уроженка Курской области, проживающая по адресу: р., Собинский район, дер. Толпухово, ул. Молодежная, д. 5, кв. 24, местонахождение которой неизвестно с 8 марта 2017 года. Девушка не имеет при себе документов, удостоверяющих личность, может представляться вымышленными данными: Анна Штейн, Анна Волк, Анна Никулина и т. п.

Может находиться на территории одного из субъектов Российской Федерации.

В случае получения какой-либо информации о разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам УМВД России по Владимирской области 8 (4922) 37−42−62, 37−43−92, 37−43−97, 37−45−59 или в дежурную часть УМВД России по Приморскому краю 8 (423)490122.

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