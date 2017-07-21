Несовершеннолетняя девочка объявлена в федеральный розыск

Сотрудники полиции разыскивают по всей России несовершеннолетнюю девушку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.
Разыскивается Щербакова Анна Ивановна, 24.06.2000 г.р., уроженка Курской области, проживающая по адресу: р., Собинский район, дер. Толпухово, ул. Молодежная, д. 5, кв. 24, местонахождение которой неизвестно с 8 марта 2017 года. Девушка не имеет при себе документов, удостоверяющих личность, может представляться вымышленными данными: Анна Штейн, Анна Волк, Анна Никулина и т. п.
Может находиться на территории одного из субъектов Российской Федерации.
В случае получения какой-либо информации о разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам УМВД России по Владимирской области 8 (4922) 37−42−62, 37−43−92, 37−43−97, 37−45−59 или в дежурную часть УМВД России по Приморскому краю 8 (423)490122.