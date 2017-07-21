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03:26 (мск), источник: Губерния онлайн

Клыки моржа задержали в Хабаровском аэропорту

В Хабаровск из Анадыря привезли клыки моржа общим весом 50 килограммов.

В городском аэропорту их задержали: свидетельство, предоставленное на груз, оказалось недействительным. В документах не были указаны вид транспорта, маршрут следования, получатель, номер и дата разрешения руководителя управления ветеринарии края, а также вес груза.

Сейчас клыки передали на хранение. Возбуждено административное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора по краю.

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