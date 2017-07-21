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03:27 (мск), источник: Вести Иркутск

Отдых на пляже Якоби в Иркутске станет комфортнее. Но только поздней осенью

На его благоустройство мэрия Иркутска выделила 15 миллионов рублей.

Источник: Вести Иркутск

Отдых на пляже Якоби в Иркутске станет комфортнее.

На его благоустройство мэрия Иркутска выделила 15 миллионов рублей. На эти деньги планируют провести работы по озеленению, установить скамейки, дополнить систему освещения, обустроить дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также заасфальтировать автостоянку. Начать работы на Якоби планируют в середине августа, а закончить к октябрю 2017 года.

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