Отдых на пляже Якоби в Иркутске станет комфортнее. Но только поздней осенью
На его благоустройство мэрия Иркутска выделила 15 миллионов рублей.
На его благоустройство мэрия Иркутска выделила 15 миллионов рублей.
Отдых на пляже Якоби в Иркутске станет комфортнее.
На его благоустройство мэрия Иркутска выделила 15 миллионов рублей. На эти деньги планируют провести работы по озеленению, установить скамейки, дополнить систему освещения, обустроить дорожки для пешеходов и велосипедистов, а также заасфальтировать автостоянку. Начать работы на Якоби планируют в середине августа, а закончить к октябрю 2017 года.